O Bahia apresentou dificuldades ofensivas na tarde deste sábado e ficou só no empate por 0 a 0 contra o Sport na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. Não é fácil encarar o Rubro-Negro em terras pernambucanas, mas a tarefa do Tricolor poderia ter sido simplificada com um ataque mais eficaz.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Sem Erick Pulga, que sofreu lesão na coxa na partida contra o Retrô, na última quarta-feira, Rogério Ceni improvisou o lateral-esquerdo Iago Borduchi na ponta, mas o defensor ficou devendo na partida. O treinador, em entrevista coletiva, amenizou as críticas a Iago e destacou a falta que Erick Pulga faz para o time.

— O Iago fez uma partida muito dedicada, pressionou muito, mas na hora de decidir algumas jogadas não tem a mesma qualidade que o Pulga. Outros times jogaram aqui e sofreram muito. Hoje não conseguimos ofensivamente ter um aproveitamento padrão que normalmente temos. É difícil para todos jogar aqui, o Palmeiras ganhou no último minuto com um pênalti que nem existiu — apontou.

continua após a publicidade

Rogério Ceni comanda o Bahia na Ilha do Retiro; treinador cita Samuel Lino em coletiva pós-jogo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O Tricolor, inclusive, segue em busca de nova peça para o setor. O nome mais forte nos bastidores é o de Gustavo Nunes, do Brentford, mas a negociação é considerada complexa. Ceni citou, inclusive, Samuel Lino como um nome "ideal" para o Bahia ao falar do preço elevado dos atletas no mercado de transferências.

Contratação mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino custou cerca de R$ 143 milhões aos cofres do Rubro-Negro e chegou com pompas de principal reforço nesta segunda janela.

continua após a publicidade

— Estamos tentando trazer jogadores. Desde antes da lesão do Pulga eu falo dessa situação, sabemos que precisamos. Mas o mercado está muito caro, é difícil conseguir essa peça sem estourar o orçamento. Mas estamos tentando. Na zaga ganhamos o retorno do Rezende, já nos deu mais estabilidade no banco. O que nos falta mesmo é essa peça para o lugar no Pulga. No mais, é seguir trabalhando. Vamos tentar fazer o que é melhor para o clube, mas temos limites.

— Se tivesse dinheiro a gente trazia o Samuel Lino, pagava 22 milhões de euros e resolvia os problemas. Mas não temos essa condição — avisou Ceni.

Próximo desafio do Bahia contra o Retrô

O Bahia agora vira a chave e encara o Retrô às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro confronto por 3 a 2, o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar.

— O Retrô é um time bem físico, forte e alto. Tem potencial na bola parada. Acho que é uma equipe que vai competir muito. Vamos analisar, ganhamos um dia a mais para recuperar os jogadores. Sabemos que precisamos conseguir a classificação. Vamos voltar para casa e definir a equipe que vai para campo. Nossa intenção é voltar classificado e depois tentar chegar aos 32 pontos no primeiro turno contra o Fluminense — projetou.