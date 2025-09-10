Com Jean Lucas, Ceni define escalação do Bahia contra o Fluminense

O Bahia está escalado para um dos compromissos mais importantes da temporada. Ainda com desfalques, o Tricolor entra em campo logo mais às 19h (de Brasília) contra o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0, o time de Rogério Ceni tem a vantagem do empate para garantir classificação inédita.

Mesmo na frente no placar agregado, o treinador não vai poupar esforços e coloca força máxima em campo.

A principal novidade é a presença de Jean Lucas na equipe. Depois de participar da reta final do jogo entre Brasil e Bolívia, na última terça-feira, na altitude de El Alto, o volante avisou que queria jogar e está entre os titulares.

Já o lateral-direito Santiago Arias, que virou dúvida para o confronto depois de ser convocado para a seleção colombiana, não participou da vitória diante da Venezuela na última terça, mas, ainda assim, não foi relacionado para o jogo. Gilberto fica com a vaga.

Por outro lado, o Bahia não vai ter Erick Pulga e Ademir à disposição, já que a dupla de atacantes se recupera de lesão. Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo seguem em transição física e não vão entrar em campo nesta quarta.

O zagueiro Luiz Gustavo, recém-chegado ao Tricolor, também é ausência confirmada. O defensor de 19 anos atuou pelo Vasco na terceira fase da Copa do Brasil e, por isso, não pode jogar por outro clube. Já o atacante Sanabria e o goleiro João Paulo estão disponíveis.

Quem também está fora é o atacante Tiago, que sofreu uma leve entorse no joelho na última atividade antes do embarque e está vetado pelo departamento médico.

Por fim, Lucho Rodríguez foi vendido para o Neom, da Arábia Saudita, e não faz mais parte do elenco do Bahia.

Everton Ribeiro na saída do hotel para o Maracanã (Foto: divulgação / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Fluminense

Assim, a escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Michel Araújo e Everton Ribeiro; Kayky e Willian José.

Já o Fluminense de Renato Gaúcho vai a campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

FLUMINENSE X BAHIA

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã;

📺 Onde assistir: SportTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).