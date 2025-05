O Bahia está definido para a decisão desta quarta-feira contra o Internacional, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio, e ao Tricolor só a vitória interessa para garantir classificação às oitavas de final. Depois de muita dúvida sobre quem estaria no comando de ataque tricolor, Rogério Ceni optou por Willian José na vaga na de Lucho Rodríguez.

Willian José comemora gol contra o Paysandu (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O uruguaio Lucho Rodríguez vive seu maior jejum de gols pelo Bahia e passou a ser contestado pela torcida, que vê em Willian José, vice-artilheiro do time na Libertadores com dois gols, a esperança de mais efetividade no ataque.

Uma boa notícia para o torcedor é a volta de Ademir, que treina com o grupo desde a última segunda-feira e está à disposição para a partida no banco de reservas. Utilizado como uma válvula de escape por Ceni, o atacante costuma revezar com Cauly no time titular do Bahia. A última partida do camisa 7 foi justamente na derrota por 3 a 1 contra o Nacional (URU) na Arena Fonte Nova, no dia 7 de maio, pela 4ª rodada da Libertadores.

Outro que retorna ao time é o volante Jean Lucas, que cumpriu suspensão contra o Grêmio no último domingo, após expulsão no Ba-Vi do Campeonato Brasileiro.

O treinador, no entanto, segue com os desfalques do zagueiro Kanu e dos volantes Rezende e Erick, que se recuperam de lesão.

Escalação de Bahia e Internacional

Jean Lucas e Arias em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Assim, a escalação do Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o Internacional é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José.

Já Roger Machado leva a seguinte escalação a campo: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Gustavo Prado, Rafael Borré e Wesley.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BAHIA

6ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre;

📺 Onde assistir: Paramount + (streaming);

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti e Gabriel Chade (ARG);

🖥️ VAR: Héctor Paletta (ARG).