O Bahia tem jogo decisivo na noite desta quarta-feira, contra o Internacional, em busca da classificação para as oitavas de final da Libertadores. A partir das 19h (de Brasília), a bola rola no Beira-Rio e apenas um dos times brasileiros avança para a próxima fase. Diante do clima de final de campeonato, uma frase representa bem o espírito do Tricolor baiano: jogo da vida.

Arias em entrevista coletiva antes de decisão contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia)

Foi exatamente essa a expressão usada pelo lateral-direito Santiago Arias em entrevista coletiva nesta terça-feira (27), antes da decisão entre Bahia e Internacional, quando foi perguntado sobre a importância do momento vivido pelo clube.

É jogo da vida. É um jogo para sair e fazer o que a gente sabe. Não vai ser um jogo fácil, vai ser muito difícil, e acho que vai ganhar quem estiver com a máxima concentração, quem estiver mais focado no seu objetivo. E a gente veio para conseguir essa vaga para a próxima fase. Estamos com a concentração, com essa mentalidade, e, obviamente, sempre pensando em positivo e em ganhar". Santiago Arias

Aos 33 anos, o colombiano é um dos atletas mais experientes do elenco do Bahia, com disputas de campeonatos europeus e até Copa do Mundo no currículo. Mas a Libertadores tem um lugar especial no coração do jogador, em especial pelo feito histórico que pode ser alcançado pela equipe em caso de classificação.

- Penso que para mim todos os jogos são importantes. Sempre trato de encará-los com responsabilidade, com foco em conseguir a vitória. Sei o que estamos jogando, sei que é um jogo muito importante para o Bahia, por ser Libertadores, porque depois de muito tempo estamos vivendo esse momento, que é muito importante para a nossa gente. Então, como falei, obviamente com alegria, com otimismo.

Recuperado e pronto para ajudar o Bahia

Arias em treino do Bahia antes do jogo contra o Inter (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Arias estava fora de ação desde o dia 17 abril, quando sofreu um estiramento muscular na derrota para o Cruzeiro, pela quarta rodada do Brasileirão. De volta aos trabalhos normais, o lateral entrou em campo por seis minutos no último domingo, contra o Grêmio, e vive a expectativa de ajudar o time na Libertadores depois de ser desfalque em três rodadas da competição continental.

Neste período em que esteve fora, Gilberto e Erick revezeram na lateral direita para evitar o desgaste excessivo durante a maratona de jogos.

- Não pude estar no último jogo na Colômbia, obviamente eu teria gostado de acompanhar o time, mas estou de coração com eles sempre, quando não posso estar no campo. Para mim e para o time, o mais importante é sair dentro de campo e mostrar o melhor. Sabemos que vamos jogar um jogo muito difícil, como já falei, um jogo que tem que ser de 100% de concentração, porque senão, em uma bola, você pode perder todo o trabalho que fez até agora. Da minha parte, estou 100%, estou pronto para jogar se tiver a oportunidade. Se não, estarei apoiando, apoiando meus companheiros. Como falei, o mais importante é conseguir esse triunfo, que é o que estamos buscando desde o começo do ano - pontuou.

De olho na tão sonhada vaga, Santiago Arias mostra confiança na classificação da equipe e traça o caminho ideal para surpreender o Internacional no Beira-Rio. O Bahia é o terceiro colocado do grupo F, com sete pontos, um a menos que o Colorado, vice-líder.

- É aproveitar cada oportunidade que tivermos. Acho que toda a fase de construção, cada chegada que temos no campo rival, é muito boa, se faz um trabalho bastante bom. Aí, no final, falta aquela coisinha de poder fazer o gol, mas temos total confiança. Sabemos que os jogadores que temos são importantes, que têm condições para sair, de pronto, dessa pequena má fase. Como falo sempre, temos total confiança nos nossos companheiros. Não é fácil, mas podemos conseguir. Mais do que tudo isso, é tentar não cometer erros, estar focado nos nossos objetivos, e seguramente vai dar tudo certo - completou Arias.