Bahia vai com time modificado contra o Flamengo; veja escalação

Com muitos problemas no elenco, o Bahia está escalado para enfrentar o Flamengo logo mais a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem 11 desfalques confirmados para o jogo, tem dois retornos importantes no setor defensivo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A começar pelas boas notícias, o zagueiro David Duarte se recuperou de lesão muscular na coxa e treinou normalmente com o grupo na sexta e no sábado. Diante da falta de zagueiros, ele vai ser utilizado por Ceni no time titular.

Quem também tem a volta antecipada é o zagueiro Kanu, que se recuperou de cirurgia depois de lesão na panturrilha, sofrida no início do Brasileirão, e vira opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

A grande novidade na escalação titular é a presença do jovem atacante Tiago, de 20 anos, formado na base do clube. Ele entra na vaga de Kayky, que fica no banco de reservas.

Por outro lado, os desfalques são inúmeros. Só por suspensão, o Tricolor perdeu Sanabria, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Santiago Arias e Rodrigo Nestor. Já o zagueiro Ramos Mingo entrou na lista dos machucados e se juntou a Luciano Juba, João Paulo e Erick Pulga no departamento médico. Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo seguem em transição.

continua após a publicidade

+ Tabu de Ceni fica ainda mais difícil de ser quebrado em Bahia x Flamengo

Kanu participa de parte do treino no CT Evaristo de Macedo; veja abaixo a escalação do Bahia contra o Flamengo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Flamengo

Diante desse cenário, a escalação do Bahia contra o Flamengo é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Tiago e Willian José.

Já o Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Bahia 🆚 Flamengo

27ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA);

👁️ Onde assistir: Premiere;

🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)