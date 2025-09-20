Bahia tem só uma mudança na escalação para enfrentar o Ceará

O time do Bahia está escalado para disputar o clássico nordestino contra o Ceará, marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni tem retorno importante no elenco, mas segue com alto número de desfalques e vai usar um time bem similar ao que entrou em campo contra o Cruzeiro, na última segunda-feira.

A única mudança em relação ao jogo contra a Raposa é a entrada do meia Michel Araújo na vaga do atacante Kayky.

A boa notícia é justamente a volta do atacante Tiago, que treinou normalmente com o grupo e está relacionado para a partida. O atleta virou uma peça importante no elenco depois da saída de Lucho Rodríguez.

Por outro lado, Ademir, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguiram os trabalhos de transição física e técnica, enquanto Erick Pulga, David Duarte e João Paulo seguem em tratamento no departamento médico.

Escalação de Bahia e Ceará

Assim, a escalação do Bahia contra o Ceará é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.

Já o Ceará vai a campo com: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X BAHIA

BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).