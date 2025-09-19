menu hamburguer
Bahia

Com bons números, Rodrigo Nestor amplia opções no meio-campo do Bahia

Meia tem 10 participações em gols e está entre os mais decisivos do elenco

Rodrigo Nestor, meia do Bahia
imagem cameraFoto: Caíque Higino
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 19/09/2025
19:46
  Matéria
  Mais Notícias

Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e da derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, o Bahia vive um momento de oscilação na temporada. Entre os fatores que podem dar mais equilíbrio ao time, está a boa fase de Rodrigo Nestor, que vem aproveitando as oportunidades e entregando resultados.

Em 2025, o meia já disputou 36 partidas, com 1.728 minutos em campo, acumulando cinco gols e cinco assistências. Esse desempenho o coloca entre os jogadores mais produtivos do elenco em participações diretas em gols, ao lado de nomes como Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro. A atual temporada já é a segunda mais produtiva da carreira de Rodrigo Nestor, ficando atrás apenas de 2022, ano em que, com Rogério Ceni no comando, alcançou oito gols e 11 assistências pelo São Paulo.

O detalhe é que seus números são ainda mais expressivos quando atua desde o início: em 19 jogos como titular na temporada, Nestor esteve envolvido diretamente em oito gols (três gols e cinco assistências). Entre os concorrentes de posição, é o jogador que menos vezes começou entre os 11, mas que mantém alto nível de contribuição quando recebe essa chance.

Nos últimos cinco jogos, Nestor só não participou da partida que culminou na eliminação do Esquadrão na Copa do Brasil. Nas outras quatro partidas, fez dois gols - um golaço de falta -, deu duas assistências, e contribuiu diretamente para o título da Copa do Nordeste. No total da temporada, ele soma uma participação em gol a cada 173 minutos.

- Tenho me dedicado muito e estou focado em cada treino e partida. Com a intensidade da temporada e a quantidade de desfalques, é difícil falar em time titular e reserva. A chave é estar sempre preparado, porque as oportunidades vão aparecer - afirmou.

Mais participações em gols no elenco do Bahia:

Meio-campistas:

1. Rodrigo Nestor: 5 gols e 5 assistências
1. Jean Lucas: 7 gols e 3 assistências
3. Cauly: 4 gols e 5 assistências
4. Erick: 7 gols e 1 assistência
4. Everton Ribeiro: 3 gols e 5 assistências

Ranking do elenco:

1. Willian José: 12 gols e 5 assistências
2. Erick Pulga: 8 gols e 8 assistências
3. Luciano Juba: 6 gols e 7 assistências
4. Ademir: 3 gols e 9 assistências
5. Rodrigo Nestor: 5 gols e 5 assistências
5. Tiago: 8 gols e 2 assistências
5. Jean Lucas: 7 gols e 3 assistências
5. Michel Araujo: 6 gols e 4 assistências

Nestor antes do duelo contra o Confiança (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
