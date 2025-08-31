Bahia tem retorno de titular na escalação contra o Mirassol

O Bahia está escalado para enfrentar o Mirassol às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni segue com o departamento médico cheio, mas tem os três novos reforços à disposição e vai promover retorno de titular.

A principal novidade é justamente a volta de Erick Pulga ao time titular, depois de ficar quase um mês longe dos gramados por conta de uma lesão na coxa. Ele chegou a entrar em campo no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, na última quinta.

Já o lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo só participaram de parte do último treino, seguem em recuperação no departamento médico e sequer foram relacionados, assim como Caio Alexandre, Ademir, Kanu e Erick, todos em tratamento de lesão.

Por outro lado, Rogério Ceni tem à disposição os reforços Luiz Gustavo (zagueiro), Sanabria (atacante) e João Paulo (goleiro), já regularizados. É provável que o treinador dê minutagem para alguns desses atletas nesta rodada, uma vez que não poderão entrar em campo na final da Copa do Nordeste na próxima semana.

Erick Pulga em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Mirassol e Bahia

Assim, a escalação do Bahia contra o Mirassol é a seguinte: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Já o Mirassol entra em campo com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X BAHIA

22ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maião, Mirassol;

📺 Onde assistir Mirassol x Bahia: Premiere;

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE);

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC);