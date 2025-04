Bahia tem novo desfalque para enfrentar o Santos pela Série A

O Bahia voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira após empate com o Internacional na Libertadores e já começa a se preparar para enfrentar o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, porém, tem um novo desfalque para a partida, já que o zagueiro Gabriel Xavier sofreu lesão na panturrilha e fica sob cuidados médicos.

A informação foi confirmada ontem pelo técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva após empate na Libertadores. Ceni estipulou que o zagueiro pode desfalcar a equipe por até quatro semanas e é ausência certa na partida entre Bahia e Santos pela Série A.

- Gabriel sofreu lesão na panturrilha e deve ficar fora as próximas quatro semanas. Uma pena, principalmente para jogo fora de casa - lamentou.

Gabriel Xavier ganhou espaço na equipe de Rogério Ceni na temporada passada e se firmou como titular. Em 2025, porém, ele fez só oito jogos por conta da disputa mais acirrada por posição com a chegada do zagueiro Ramos Mingo. Por outro lado, essas partidas em que Gabriel Xavier entrou em campo foram decisivas para o Tricolor.

Uma solução encontrada por Ceni para dar oportunidade aos principais defensores do elenco foi usar o esquema com três zagueiros, com Mingo ou Xavier caindo pelas laterais.

Jogos de Gabriel Xavier em 2025:

Bahia 6 x 0 Colo-Colo (Campeonato Baiano) - jogou 90 minutos; Bahia 5 x 1 América-RN (Copa do Nordeste) - jogou por 90 minutos; The Strongest 1 x 1 Bahia (Libertadores) - jogou por 90 minutos; Bahia 3 x 0 The Strongest (Libertadores) - atuou por 90 minutos; Boston River 0 x 0 Bahia (Libertadores) - jogou por 90 minutos; Bahia 2 x 0 Vitória (final do Baiano) - jogou por 90 minutos; ⚽ Vitória 1 x 1 Bahia (final do Baiano) - jogou por 90 minutos; Bahia 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro) - atuou por 36 minutos.

O treino do Bahia

Sem Gabriel Xavier, o Bahia e Santos se enfrentam pela Série A às 20h30 deste domingo (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada. A equipe começou a se preparar para o confronto na tarde desta sexta-feira, com um treino técnico e tático em campo reduzido para os atletas que não foram titulares contra o Inter, enquanto os que jogaram mais de 45 minutos passaram por ativação física.

Outro que se recupera de lesão e desfalca o Bahia é o meia Michel Araújo, que está em transição física após lesão muscular.