Bahia tem novidade na escalação para enfrentar o Fluminense
Tricolor quer chegar às semifinais pela primeira vez
O Bahia está escalado para enfrentar o Fluminense logo mais às 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni tem retorno importante, mas o departamento médico cheio gerou dor de cabeça na montagem do time.
A principal novidade no time baiano é a volta de Cauly ao time titular, já que Ademir saiu machucado do jogo contra o Santos e não está apto a entrar em campo. Ele deve jogar mais avançado como um meia-atacante ou, até mesmo, caindo mais pelas pontas.
Erick Pulga, por outro lado, está novamente entre os relacionados. Ele se recuperou de lesão na coxa que o tirou de ação por um mês, mas fica no banco de reserva nesta noite. Kayky, ex-Fluminense, segue como titular na ponta esquerda.
Já o goleiro João Paulo, recém-contratado junto ao Santos, também treina com o grupo e está à disposição de Rogério Ceni no banco de reservas. O atacante Sanabria, por sua vez, tenta recuperar as condições de jogo depois de quase três meses parado, mas aparece entre os relacionados.
O zagueiro Luiz Gustavo, outro reforço desta janela, também trabalha com o restante do elenco, mas não pode entrar em campo pela Copa do Brasil por já ter atuado pelo Vasco na terceira fase da competição.
DM cheio
Por outro lado, Rogério Ceni tem uma série de problemas com o alto número de atletas no departamento médico. Caio Alexandre, Ademir, Kanu e Erick seguem em tratamento na fisioterapia, enquanto Michel Araújo, Gilberto e Fredi Lippert estão em transição. Nenhum deles foi relacionado.
Escalação dos tricolores
Assim, provável escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Willian José.
Já o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Hércules; Serna, Canobbio e Everaldo.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X FLUMINENSE
QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
