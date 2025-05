O Bahia está pronto para o quarto clássico Ba-Vi desta temporada, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em busca de recuperação após três derrotas seguidas que complicaram as pretensões da equipe, o Tricolor ao menos tem os retornos do lateral-direito Gilberto e do goleiro Ronaldo.

Ronaldo volta a treinar pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ambos eram considerados titulares do time antes de sofrerem lesões e voltaram a treinar com o grupo na última sexta-feira. Gilberto deve ser escalado na lateral já neste Ba-Vi, enquanto Ronaldo provavelmente ficará no banco. Outra novidade foi a presença do jovem lateral-esquerdo Zé Guilherme, de 20 anos, contratado recentemente junto ao Grêmio.

Por outro lado, Rezende e Kanu continuaram a recuperação na fisioterapia, enquanto Santi Arias e Ademir treinaram na academia. É provável que nenhum deles esteja apto a compor o time do Bahia na partida contra o Vitória.

Diante desse cenário, o Tricolor deve começar a partida com a seguinte escalação: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

Como foi o último treino do Bahia?

Caio Alexandre e Luciano Juba na marcação (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Tricolor fechou a preparação para o clássico na manhã deste sábado. Além da apresentação de vídeos com erros e acertos do jogo contra o Atlético Nacional (COL), Rogério Ceni comandou uma atividade tática em campo. Depois os atletas trabalharam jogadas ofensivas e defensivas e fecharam os trabalhos com treino de faltas frontais.

O time do Bahia está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, e pode fechar a rodada na zona de classificação para a Libertadores caso vença o clássico contra o Vitória.

