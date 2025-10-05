Assista à íntegra da coletiva de Ceni depois do jogo entre Bahia e Flamengo
Tricolor vence por 1 a 0 e se aproxima do G-4
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia se recuperou no Campeonato Brasileiro com uma vitória maiúscula na noite deste domingo. A equipe treinada por Rogério Ceni se comportou bem em campo, bateu o Flamengo por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada, e, de quebra, encerrou um tabu incômodo para o técnico. O único gol do jogo foi marcado por Willian José, ainda no primeiro tempo.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Em entrevista coletiva após o triunfo contra o Rubro-Negro, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova, explicou a importância desse resultado para sua carreira e elogiou a concentração e a disciplina tática dos atletas para sair com os três pontos diante de mais de 48 mil torcedores (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).
O Bahia agora tem o período da Data Fifa para descansar e só volta a campo às 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), quando enfrenta o clássico contra o Vitória, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.
✅ Ficha técnica de Bahia x Flamengo
BAHIA x FLAMENGO
27ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
🥅 Gols: Willian José, aos 45'/1ºT (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Willian José, Gilberto e Kayky (BAH); De la Cruz, Wallace Yan (x2) e Jorginho (FLA);
🟥 Cartões vermelhos: Danilo, aos 13'/1ºT, e Wallace Yan, aos 33'/2ºT (FLA);
🏟️ Público: 48.634 pessoas.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Kauê Furquim); Ademir (Kayky), Tiago (Michel Araújo) e Willian José.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz (Luiz Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Cleiton).
- Matéria
- Mais Notícias