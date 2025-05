São Paulo arrecada premiação milionária após vitória na Libertadores

O São Paulo arrecadou mais uma boa quantia após a vitória contra o Alianza Lima, por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A Conmebol paga US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) para cada jogo fora de casa e um valor de US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por resultado positivo na fase de grupos.

Ou seja, só por conta do último jogo, o Tricolor arrecadou R$ 7,7 milhões. Com três vitórias até o momento, e sendo todas fora de casa, o São Paulo tem garantido R$ 23,1 milhões. Os próximos dois jogos desta fase inicial acontecem no MorumBIS, contra o Libertad e Talleres.

Além disso, há uma premiação extra nesta fase: as equipes que se classificarem para as oitavas de final recebem US$ 3 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 17,2 milhões.

Tricolor arrecada valor milionário por vitória (Foto: Divulgação/ Conmebol)

São Paulo pode se classificar com antecedência

O São Paulo chegou a dez pontos na tabela. Com o resultado, chegou à liderança do grupo D e o resultado facilitou o caminho do time. Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar. No grupo, Talleres e Libertad ainda irão jogar a quarta rodada, nesta quinta-feira (8).

Para o Tricolor garantir a vaga nas oitavas de final ainda nesta rodada, o Talleres precisa vencer o Libertad. Mas mesmo assim, o time não corre riscos de perder a liderança.