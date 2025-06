O Bahia bateu o Náutico de virada por 3 a 1 na tarde deste sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, chegou aos 16 pontos na Copa do Nordeste e garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos, mesmo com um time misto em campo.

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Náutico, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou o comportamento da equipe, que saiu atrás do placar mas soube se recompor e dominou o time pernambucano (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora muda de competição e se prepara para enfrentar o Bragantino às 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão. Esse será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes.

Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

✅ Ficha técnica de Bahia x Náutico

BAHIA 3 X 1 NÁUTICO

7ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Bruno Mezenga, 8'/1ºT (Náutico); Tiago, 28'/1ºT, Índio, gol contra aos 12'/2ºT, e Michel Araújo, 32'/1ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Ademir (Bahia); Igor Pereira, Índio e Marcos Ytalo (Náutico);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 22.820;

💸 Renda: R$ 614.405,00.

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Arias; Gabriel Xavier, Fredi e Zé Guilherme (Luciano Juba); Acevedo, Michel Araújo (Jota), Rodrigo Nestor (Willian José) e Cauly; Kayky (Ademir) e Tiago (Ruan Pablo).

Náutico (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes (Odivan); Auremir, Igor Pereira e Marco Antônio (Patrick Allan); Vinicius (Thalissinho), Kelvin (Kayon) e Bruno Mezenga (Marquinhos).