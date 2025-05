O Bahia bateu o São Paulo por 2 a 1 na noite deste sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e se recuperou depois de duas derrotas seguidas, com direito a eliminação na Libertadores. O resultado faz o Tricolor dormir na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o São Paulo, o técnico Rogério Ceni avalia o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destaca o comportamento da equipe, que teve Willian José como principal protagonista ao marcar os dois gols do jogo (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora muda o foco e volta a jogar às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), contra o Confiança, em jogo atrasado válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, em Aracaju. O Tricolor já está classificado e quer confirmar a liderança do grupo B.

continua após a publicidade

Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

✅ Ficha técnica de Bahia x São Paulo

BAHIA 2 X 1 SÃO PAULO

11ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 31/05/2025, às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Willian José, 7'/2ºT e 27'/2ºT (Bahia); Luciano, 39'/2ºT (São Paulo);

🟨 Cartões amarelos: Kayky (Bahia); Luciano e Rodriguinho (São Paulo);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 40.726;

💸 Renda: R$ 1.512.747,00.

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni) - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

continua após a publicidade

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas) - Rafael; Cédric (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Wendell (Lucca); Pablo Maia (Rodriguinho), Bobadilla e Luciano; Enzo Diaz, Lucas Ferreira (Henrique) e Ryan Francisco.