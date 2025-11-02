Assista na íntegra a coletiva de Ceni depois do jogo entre Bahia e Bragantino
Tricolor vence por 2 a 1 e se consolida na quinta posição
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia mostrou porque é o melhor mandante do Brasileirão e conseguiu uma remontada incrível na tarde deste domingo para vencer o Bragantino de virada, por 2 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Os dois gols do Tricolor foram marcados por Willian José, artilheiro do time na competição com nove bolas nas redes.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Em entrevista coletiva após o triunfo contra o Massa Bruta, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do grupo na Arena Fonte Nova, explicou a importância desse resultado depois de uma derrota dura no Morumbis e elogiou a postura do time, que persistiu até virar no fim do jogo (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).
O Bahia volta a campo a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Atlético-MG na Arena MRV, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Tricolor não terá Ramos Mingo à disposição, já que o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo neste domingo.
✅ Ficha técnica de Bahia x Bragantino
BAHIA 2 X 1 BRAGANTINO
31ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 02 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Matheus Fernandes, 19'/1ºT (Bragantino) | Willian José, 29'/2ºT e 45'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Alix Vinícius, Matheus Fernandes, Vanderlan, Lucas Barbosa (Bragantino); Ramos Mingo, Michel Araújo, Danilo Fernandes (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Erick), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Kayky (Tiago), Erick Pulga (Cauly) e Willian José.
BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini)
Cleiton; Andres Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes/Fabinho) e Juninho Capixaba (Praxedes); Mosquera (Fernando), Eduardo Sasha (Pitta) e Lucas Barbosa.
- Matéria
- Mais Notícias