Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 17/8/2025
Tricolor volta a Salvador neste domingo
Depois da vitória contra o Corinthians, o Bahia retorna para Salvador neste domingo e não tem compromissos na agenda.
Agenda do Bahia
O Tricolor se reapresenta na segunda e já começa a preparação para enfrentar o Ceará às 21h30 da próxima quarta (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas semifinais da Copa do Nordeste.
+ Bahia bate o Corinthians e estabelece campanha histórica no Brasileirão
Futebol de base
As equipes Sub-20 e Sub-17 seguem preparação para compromissos importantes nesta semana. Enquanto os Pivetes de Aço do sub-20 enfrentam o Iape, do Maranhão, às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, pela terceira rodada da Copa do Nordeste da categoria, o sub-17 enfrenta o Santos às 15h desta terça, também no CT Evaristo de Macedo, pela 15ª rodada do Brasileiro.
Time feminino
Depois de serem eliminadas pelo Corinthians, na última sexta-feira, em jogo das quartas de final da Série A1, as Mulheres de Aço não têm agenda para este domingo. A equipe volta aos treinos na segunda-feira já em preparação para a estreia no Campeonato Baiano, marcada para as 15h do próximo sábado (horário de Brasília) contra o Jequié, no CT Evaristo de Macedo.
Check-in Bahia x Ceará
O check-in para a partida única das semifinais da Copa do Nordeste contra o Ceará, marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira, já está liberado para todos os sócios do plano Esquadrão na Fonte e Esquadrão de Aço. Os que têm o plano Esquadrão da Sorte podem garantir o acesso ao jogo a partir das 10h deste domingo. A venda para o público geral só será liberada na segunda-feira.
Próximos jogos do Bahia
- Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste;
- Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Ceará x Bahia (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão.
