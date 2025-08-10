Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 10/8/2025
Tricolor descansa neste domingo
O Bahia folga neste domingo depois de um empate eletrizante contra o Fluminense no último sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Agenda do Bahia
O elenco Tricolor terá semana livre antes de enfrentar o Corinthians, no próximo sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada.
Feminino
As Mulheres de Aço perderam o primeiro jogo das quartas de final da Série A1 por 2 a 1 diante do Corinthians, no Batistão, em Aracaju, no último sábado. O time feminino agora decide a vaga nas semifinais contra o Timão às 21h da próxima sexta (horário de Brasília), no Pacaembu.
Base do Bahia
O time sub-20 não tem compromissos oficiais em campo neste domingo depois de bater o Atlético de Alagoinhas por 4 a 0, no último sábado, e se classificar para a final do Campeonato Baiano da categoria. O outro finalista é o Estrela de Março, que eliminou o Ypiranga nos pênaltis. O horário e data da decisão ainda serão definidos.
Já o sub-17 e sub-15 do Bahia também não têm compromissos neste domingo.
Próximos jogos do Bahia
- Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste;
- Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão.
