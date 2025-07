Avaí lança campanha visando à maior presença de sócios-torcedores na Ressacada

Apesar do bom momento dentro de campo, ocupando a quarta colocação na Série B do Campeonato Brasileiro e do recente título do Campeonato Catarinense, o Avaí tem registrado uma baixa presença entre os sócios-torcedores nas partidas como mandante. Para mudar esse panorama, o clube está lançando a campanha “Lugar de Sócio é na Ressacada”.

A média de sócios por partida é de 4.545, ou seja, apenas 30% do total de 15.142. Entre os torcedores que aderiram à associação entre janeiro e junho de 2025, 51% ainda não compareceram a nenhuma partida do time na segunda divisão nacional. Hoje, a Ressacada tem capacidade para quase 18 mil torcedores.

— O maior patrimônio que o Avaí tem é o seu torcedor. Por isso, nosso maior objetivo com essa campanha é reforçar o seu apoio e paixão, ressaltando que a presença de cada um na Ressacada é um pilar fundamental para a conquista do acesso à Série A. O clube é feito por sua torcida e contar com ela aqui dentro é essencial em todos os jogos da temporada. Ter a nossa casa lotada é sinal de força —destaca o presidente do Avaí, Júlio César Heerdt.

Buscando dar mais conforto e comodidade para os torcedores na Ressacada, o Avaí vem promovendo uma série de melhorias nos últimos anos, como a instalação de um moderno telão LED, o maior em estádios de Santa Catarina, com tecnologia similar às de arenas de ponta no Brasil; a implantação de internet wi-fi gratuita, facilitando a conectividade dos torcedores; a reforma dos bares, inclusive com a instalação de totens de autoatendimento; além de vários avanços em tecnologia, como as novas catracas de acesso, instaladas inicialmente no setor A, o lançamento do App Avaí ID e o início do Check-in para sócios.

No lado externo também houve mudanças significativas para garantir melhor experiência dos torcedores em dias de jogo, como a criação da Praça da Raça, local que recebeu um novo piso, mesas e cadeiras, muros, portal de entrada, iluminação e uma estátua do Leão da Ilha. O espaço tem sido palco, inclusive, de várias atrações para toda a família avaiana, além de food trucks com diversas opções de comida e bebida.

Para a partida contra o Paysandu no próximo sábado (5), o Avaí preparou algumas atrações especiais, como mais uma edição do Ressacada On Fire, espetáculo de fogos e efeitos visuais na entrada do time no estádio, e ainda a promoção Brahma em Dobro nos bares até o início do jogo.

