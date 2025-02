Avaí arrecada mil kits de materiais escolares para a Fundação Somar

O Avaí realizou a entrega dos kits arrecadados para a Fundação Somar Floripa com participação da WOA, patrocinadora que está com o clube há 17 anos. O intuito da campanha era coletar materiais escolares que serão destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Cerca de mil kits foram arrecadados para a caridade. Cada conjunto continha caderno de 10 matérias, lápis, borracha, apontador, canetas coloridas, caixa de lápis de cor e régua. Além da doação da patrocinadora, os torcedores também foram convocados para ajudar na campanha e puderam doar os itens em troca de desconto nos ingressos para algumas partidas do time no Campeonato Catarinense.

— O Avaí é uma instituição sem fins lucrativos, que tem a comunidade como base, porque não somos apenas futebol. Então nada mais justo do que participar das iniciativas que a sociedade civil organizada usa para melhorar a vida das pessoas. Com ações como essa, conseguimos fazer algo de positivo para os jovens que estão estudando e serão o futuro da cidade e do Brasil. É importante ter a parceria da Prefeitura de Florianópolis, da Fundação Somar e dos parceiros do clube, como a WOA, nossa patrocinadora de longa data — celebra Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

Beatriz Harger, presidente da Fundação Somar, explica como vai funcionar o direcionamento dos itens.

— Com as doações formaremos kits necessários para as aulas e levaremos para as crianças que participam dos programas de contraturno escolar da Prefeitura de Florianópolis. Nesse período, elas são acolhidas e recebem aulas de esporte, música e um reforço escolar muito importante para a continuidade nos estudos.

Sempre engajado em causas sociais, o Avaí foi um dos clubes a participar - junto à CBF - em uma campanha contra o racismo na última temporada. Em 2023, o Leão, por conta própria, também fez outra ação de conscientização contra o preconceito ao entrar em campo com uma faixa e distribuir panfletos para os torcedores com os dizeres: “NO TIME DA RAÇA, O RACISMO É CARTÃO VERMELHO”.

