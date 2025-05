As escalações de Brusque e Athletico-PR estão definidas para o confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira (1), às 16h, na Arena Joinville, em Santa Catarina será no Prime Video.

A partida acontece em Joinville por causa da capacidade do estádio Augusto Bauer ser inferior a 10 mil pessoas, algo exigido pela CBF para essa fase da competição - a casa do Brusque comporta cerca de 5 mil pessoas. Antes, o jogo estava marcado para o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, mas a direção do Quadricolor já tinha a Arena Joinville como preferência.

Escalações de Brusque e Athletico-PR

Bruno Zapelli em campo pelo Athletico-PR na Copa do Brasil (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

O time da casa vem com a mesma formação de seu último compromisso, a vitória sobre o Ypiranga pela Série C. Por sua vez, Mauricio Barbieri fez mudanças na escalação da equipe em relação à derrota para o Novorizontino. Na linha defensiva, Raul, Tobias Figueiredo e Fernando substituem Lucas Esquivel, Léo e Palacios. Do meio para frente, Patrick, Tevis e Renan Peixoto começam nos lugares de Felipinho, Isaac e Alan Akrdec.

⚽ESCALAÇÕES

BRUSQUE (Técnico: Filipe Gouveia)

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel e Alex Paulino; Guilherme Pira, Diego Mathias e Álvaro.

ATHLETICO (Técnico: Maurício Barbieri)

Mycael; Raul, Habraão, Tobias Figueiredo e Fernando; Falcão, Patrick e Zapelli; Luiz Fernando, Tevis e Renan Peixoto.