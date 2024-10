Web reage a uso de sinalizadores em Atlético-MG x River Plate

Torcida do Atlético em Galo x River (Fotos: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 22:11 • Belo Horizonte

Nesta terça-feira (22), no início da partida entre Atlético-MG x River Plate, na Arena MRV, a torcida alvinegra fez o uso de sinalizadores para receber os jogadores do Galo adentrando no gramado. O estádio ficou tomado pela fumaça nos minutos iniciais da partida.

O uso dos sinalizadores pela torcida vem após o Atlético receber uma punição da Conmebol de mais de R$ 1 milhão, em razão do uso dos artefatos nos últimos jogos pela competição e dos gritos homofóbicos por parte da torcida para o goleiro Fábio, no confronto diante do Fluminense.

Torcida do Atlético-MG em Galo x River (Foto: Divulgação/Atlético)

O valor da multa é alto pelo Atlético ser reincidente. A Conmebol proíbe o uso de sinalizadores, e o clube pode ser punido novamente.

