Contra o River, Atlético-MG busca manter escrita de 11 anos

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 17:08 • Belo Horizonte

Nesta terça-feira (22), Atlético-MG e River Plate entram em campo para disputar uma antiga rivalidade na Copa Libertadores, e o Galo segue em busca de manter uma invencibiilidade contra times argentinos desde 2013.

De um lado, o River, um dos times mais tradicionais do torneio, com quatro taças na estante; do outro, o clube mineiro, que ergueu o primeiro caneco da competição em 2013, mas que há 11 anos não perde para os hermanos no principal torneio do continente.

Para o primeiro jogo da semifinal, na Arena MRV, o Galo carrega na bagagem 13 jogos sem perder para times argentinos na Libertadores.

A última derrota do time alvinegro foi no mesmo ano da campanha vitoriosa, em 2013, quando o Atlético perdeu para o Newell’s Old Boys, por 2 a 0, no Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina.

Desde então, o Galo encontrou os argentinos em 13 oportunidades pela Libertadores, com oito vitórias e cinco empates.

No torneio atual, o time de Gabriel Milito enfrentou o Rosário Central (com duas vitórias) na fase de grupos, seguido do San Lorenzo nas oitavas de final, com um empate por 1 a 1 no jogo de ida e uma vitória por 1 a 0 na volta.

Gabriel Milito x Marcelo Gallardo

Se dentro de campo é duelo é entre Brasil e Argentina, na beira do gramado, dois grandes hermanos se enfrentam em busca do título. Milito e Gallardo são velhos conhecidos e até já se estranharam pela Libertadores.

Na rivalidade dos comandantes, o técnico do River larga na frente no retrospecto, com nove jogos entre os dois, com cinco vitórias para Gallardo e três para Milito, e apenas um empate.

Em 2021, durante a pandemia, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores, Argentino Juniors e River Plate se enfrentaram e, após uma confusão na área técnica, os microfones do gramado captaram uma pequena discussão entre os dois argentinos. No fim, em coletiva, Gallardo amenizou a situação e afirmou uma boa relação com Milito.

Os dois argentinos entram em campo nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. O jogo de volta será no dia 23 de outubro, no mesmo horário, no Monumental de Núñez, na Argentina.