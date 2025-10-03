O Atlético-MG estuda a permanência do zagueiro Vitor Hugo para a temporada 2026. Aos 34 anos, o jogador vem se destacando e ganhou a confiança da comissão técnica. Emprestado pelo Bahia até o fim de 2025, sua permanência dependerá de uma compra definitiva, já que um novo empréstimo está descartado. O clube mineiro já iniciou o planejamento para o próximo ano, sob comando de Jorge Sampaoli, mas evita comentar negociações publicamente.

Atualmente, Vitor Hugo está no Galo por empréstimo até o fim de 2025. Ele pertence ao Bahia, e até o momento, não houve contato oficial entre os clubes. No entanto, caso o Atlético queira contar com o jogador na próxima temporada, será necessário adquirir seus direitos econômicos, já que a possibilidade de um novo empréstimo está, a princípio, descartada pelo clube baiano.

O Atlético-MG evita comentar publicamente sobre negociações em andamento. Porém, internamente, o clube já trabalha na construção do elenco para 2026. O planejamento teve início logo após a chegada do técnico Jorge Sampaoli.

Zagueiro é elogiado por Sampaoli

Vivendo um excelente momento com a camisa alvinegra, Vitor Hugo foi titular nas últimas seis partidas consecutivas, atuando os 90 minutos em todas elas. Além da consistência defensiva, o zagueiro também se destacou ofensivamente, marcando dois gols de cabeça. O bom desempenho rendeu elogios do técnico Jorge Sampaoli, que destacou a inteligência tática e a contribuição do defensor.

“É um jogador que entende muito bem o que o treinador pede. Tem um bom comportamento na linha defensiva, é bastante proativo. Foi uma grata surpresa, porque nos trouxe muita segurança. Espero que continue evoluindo e fortalecendo ainda mais nosso sistema defensivo”, afirmou o treinador.

Vitor Hugo pelo Atlético

Contratado em março por indicação do técnico Cuca, Vitor Hugo teve um começo discreto no Atlético-MG e não conseguiu manter uma sequência regular sob o comando do ex-treinador. No entanto, com a chegada de Jorge Sampaoli, o zagueiro ganhou mais oportunidades, evoluiu em campo e passou a se destacar.

No total com a camisa alvinegra, o camisa 14 soma 19 jogos pelo clube e dois gols marcados, consolidando-se como uma peça importante no sistema defensivo.