Novo capitão do Atlético-MG é desfalque para próxima partida

Lyanco está suspenso da próxima partida do Atlético contra o Fluminense. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Juventude.

O Atlético não poderá contar com Lyanco para o próximo jogo. O Galo viaja ao Rio de Janeiro para encarar o Fluminense no Maracanã às 18h30 pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, contra o Juventude, e cumprirá suspensão automática. A advertência veio aos 45 minutos do segundo tempo, após interromper um contra-ataque. Ele era o único jogador do Atlético pendurado.

Números de Lyanco na Temporada

Titular absoluto no Atlético-MG, o zagueiro Lyanco tem sido peça fundamental no sistema defensivo da equipe, tanto sob o comando de Cuca quanto de Jorge Sampaoli. Na temporada, o defensor já disputou 41 partidas e marcou 4 gols. Ele ficou de fora de apenas 12 jogos, a maioria por conta de lesões.

Um ponto que chama atenção em seu desempenho é o alto número de cartões recebidos. Com uma postura firme em campo, Lyanco já acumulou 19 cartões amarelos e 2 vermelhos ao longo do ano.

Braçadeira de capitão

Além de ser uma peça-chave na defesa do Atlético-MG, o atleta agora assume um novo papel na equipe: a braçadeira de capitão. A escolha foi feita pelo técnico Jorge Sampaoli, que confiou ao defensor a liderança do grupo dentro de campo para o restante da temporada.

A mudança ocorreu após Hulk abrir mão da função. O camisa 7 optou por não ser mais o capitão, alegando dificuldades de comunicação com a arbitragem. "Decidi não usar mais a faixa de capitão. Conversei com o Sampaoli, pedi para não usar mais, para não me expor tanto, porque eu não poderia exercer minha função", explicou o atacante.

