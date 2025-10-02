Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado (4), às 18h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Galo busca manter a boa fase contra o Tricolor, já que venceu 9 dos últimos 20 confrontos e perdeu apenas 5. No histórico geral, também leva vantagem: são 36 vitórias em 84 jogos.

No próximo sábado (4), o Atlético encara o Fluminense no Maracanã, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra chega ao confronto buscando manter a boa sequência de resultados diante do Tricolor carioca.

O retrospecto recente é favorável ao Galo. Nas últimas 20 partidas entre os clubes, o Atlético levou a melhor em nove oportunidades, empatou seis vezes e foi derrotado em apenas cinco.

O domínio atleticano não se limita ao momento atual. Ao longo da história do confronto, os mineiros também levam vantagem. Em 84 jogos disputados, o Atlético soma 36 vitórias, contra 23 triunfos do Fluminense, além de 25 empates.

Últimos confrontos entre as equipes

11/05/2025 – Atlético-MG 3×2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2025

25/9/2024 – Atlético-MG 2×0 Fluminense – Quartas de final da Libertadores 2024

18/9/2024 – Fluminense 1×0 Atlético-MG – Quartas de final da Libertadores 2024

24/8/2024 – Atlético-MG 0×2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2024

4/5/2024 – Fluminense 2×2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2024

28/10/2023 – Atlético-MG 2×0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2023

21/6/2023 – Fluminense 1×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2023

1/10/2022 – Atlético-MG 2×0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2022

8/6/2022 – Fluminense 5×3 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2022

28/11/2021 – Atlético-MG 2×1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2021

15/9/2021 – Atlético-MG 1×0 Fluminense – Quartas de final da Copa do Brasil 2021

26/8/2021 – Fluminense 1×2 Atlético-MG – Quartas de final da Copa do Brasil 2021

23/8/2021 – Fluminense 1×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2021

10/2/2021 – Fluminense 0×0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2020

14/10/2020 – Atlético-MG 1×1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2020

16/11/2019 – Fluminense 1×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2019

10/8/2019 – Atlético-MG 2×1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2019

21/10/2018 – Fluminense 1×0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2018

10/6/2018 – Atlético-MG 5×2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2018

21/8/2017 – Fluminense 2×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2017

Como chegam as equipes

O Atlético-MG vem de um empate sem gols com o Juventude, na Arena MRV. Apesar do domínio ao longo da partida, o Galo parou na trave e nas boas defesas do goleiro adversário, desperdiçando a oportunidade de conquistar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.

Já o Fluminense também empatou na última rodada, 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro. O Tricolor vencia até os acréscimos do segundo tempo, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais e deixou escapar os três pontos.