Atlético-MG tem grande vantagem em retrospecto recente contra Fluminense
Galo perdeu apenas 5 dos últimos 20 jogos
- Matéria
- Mais Notícias
No próximo sábado (4), o Atlético encara o Fluminense no Maracanã, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra chega ao confronto buscando manter a boa sequência de resultados diante do Tricolor carioca.
O retrospecto recente é favorável ao Galo. Nas últimas 20 partidas entre os clubes, o Atlético levou a melhor em nove oportunidades, empatou seis vezes e foi derrotado em apenas cinco.
O domínio atleticano não se limita ao momento atual. Ao longo da história do confronto, os mineiros também levam vantagem. Em 84 jogos disputados, o Atlético soma 36 vitórias, contra 23 triunfos do Fluminense, além de 25 empates.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Últimos confrontos entre as equipes
11/05/2025 – Atlético-MG 3×2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2025
25/9/2024 – Atlético-MG 2×0 Fluminense – Quartas de final da Libertadores 2024
18/9/2024 – Fluminense 1×0 Atlético-MG – Quartas de final da Libertadores 2024
24/8/2024 – Atlético-MG 0×2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2024
4/5/2024 – Fluminense 2×2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2024
28/10/2023 – Atlético-MG 2×0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2023
21/6/2023 – Fluminense 1×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2023
1/10/2022 – Atlético-MG 2×0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2022
8/6/2022 – Fluminense 5×3 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2022
28/11/2021 – Atlético-MG 2×1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2021
15/9/2021 – Atlético-MG 1×0 Fluminense – Quartas de final da Copa do Brasil 2021
26/8/2021 – Fluminense 1×2 Atlético-MG – Quartas de final da Copa do Brasil 2021
23/8/2021 – Fluminense 1×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2021
10/2/2021 – Fluminense 0×0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2020
14/10/2020 – Atlético-MG 1×1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2020
16/11/2019 – Fluminense 1×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2019
10/8/2019 – Atlético-MG 2×1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2019
21/10/2018 – Fluminense 1×0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2018
10/6/2018 – Atlético-MG 5×2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2018
21/8/2017 – Fluminense 2×1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2017
Como chegam as equipes
O Atlético-MG vem de um empate sem gols com o Juventude, na Arena MRV. Apesar do domínio ao longo da partida, o Galo parou na trave e nas boas defesas do goleiro adversário, desperdiçando a oportunidade de conquistar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.
Já o Fluminense também empatou na última rodada, 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro. O Tricolor vencia até os acréscimos do segundo tempo, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais e deixou escapar os três pontos.
- Matéria
- Mais Notícias