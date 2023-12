Paulinho surgiu no Vasco como um jogador de lado de campo, mas passou a atuar mais próximo ao gol no Galo e pôde demonstrar o seu faro artilheiro. Em 61 jogos com a camisa do Atlético, o atacante marcou 29 gols. Os 18 gols anotados no Brasileirão o colocam no topo da artilharia da competição. Na Libertadores, balançou as redes em sete oportunidades, ficando atrás apenas do grande destaque do torneio, Germán Cano, do campeão Fluminense.