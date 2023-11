O QUE VEM POR AÍ?

Ambas as equipes têm mais dois jogos para disputar na busca pelo título do Brasileirão. O primeiro desafio do Flamengo acontece no domingo (3) às 16h (hora de Brasília), diante do Cuiabá no Maracanã. O Atlético-MG, por sua vez, recebe o São Paulo, adversário que marcou a arrancada do time no primeiro turno, no sábado (2) às 21h (hora de Brasília).