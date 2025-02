Cuca comemora boa fase do Atlético-MG

Técnico do Atlético-MG, Cuca destacou o empenho da equipe contra o Tombense, mesmo com a boa vantagem obtida no primeiro jogo, no Mineirão – a vitória por 2 a 0, que se repetiu neste sábado (22), pela semifinal do Campeonato Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas,

- Estou muito satisfeito com a entrega dos jogadores e a qualidade do jogo, de muita intensidade, marcação muito forte, não deixando o adversário ter o controle do jogo. Fizemos esse jogo melhor que o outro contra o Tombense, dentro de uma semana desgastante – avaliou Cuca, referindo-se ao jogo pela Copa do Brasil, contra o Tocantinópolis, na terça-feira (18).

O técnico do Atlético-MG destacou também o desempenho da equipe neste início de temporada – o Galo chegou à sétima vitória consecutiva:

- Não é fácil atingir o nível que estamos atingindo em pouco tempo e ainda tem espaço para crescer,

dentro de uma reformulação que estamos fazendo. São sete jogos sem tomar gol, algo que não acontecia desde os anos 1980 (na verdade 1989). Temos de comemorar de forma comedida e nos preparar bem nessas duas semanas para a final – disse Cuca.

O Atlético-MG vai disputar a 19.a. final consecutiva do Campeonato Mineiro – a última vez que ficou de fora em 2006. E o técnico Cuca venceu todas as finais que disputou: uma pela Cruzeiro e três pelo Galo. Ele promete empenho para ser campeão mais uma vez:

- O Mineiro não é tão valorizado, mas perde ele para você ver. Qualquer time grande que não ganha é pressionado. Vale muito e vamos fazer de tudo para vencer, sabendo que, do outro lado, tem uma equipe qualificada que teve mérito para chegar à final também – afirmou.

Goleiro do Atlético-MG ganha elogios do técnico Cuca

Goleiro Everson, do Atlético-MG, pegou pênalti na vitória sobre o Tombense por 2 a 0 (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Um dos destaques do Atlético-MG neste início de temporada tem sido o goleiro Everson, que pegou pênalti no jogo deste sábado (22), contra o Tombense, e completou sete partidas sem sofrer gol. O goleiro recebeu elogios de Cuca:

- Ele é um jogador em que todo o time tem confiança, não só com as mãos, mas também com os pés. É nosso líbero, sempre bem posicionado, com uma saída de jogo sensacional. Se o Dorival (Júnior, técnico da Seleção Brasileira) quiser contar com ele, está no ponto, não deve nada a nenhum outro goleiro – elogiou o técnico atleticano.