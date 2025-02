Atlético-MG vence Tombense novamente e está na decisão do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG confirmou seu favoritismo, venceu o Tombense novamente neste sábado (22), e está na final do Campeonato Mineiro. Rony e Roger Carvalho, contra, fizeram os dois gols da vitória por 2 a 0 em Sete Lagoas. Na decisão, o Galo vai enfrentar o América-MG, que eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. As finais estão marcadas para os dias 8 e 15 de março. O Atlético-MG vai em busca do hexacampeonato do Mineiro.

Como foi o jogo

O Atlético-MG dominou completamente o primeiro tempo. Logo aos 30 segundos, Rony finalizou e deu o tom da etapa inicial. O Galo adiantou a marcação, pressionou a saída de bola do Tombense e controlou o jogo, mantendo a posse no campo adversário. O time da casa tentou reagir em jogadas de bola parada, mas sem levar grande perigo a Everson.

Aos 18 minutos, Cuello encontrou Rony no espaço deixado pela defesa adversária. O camisa 33 entrou livre na área, ajeitou o corpo e bateu de chapa para abrir o placar. O Atlético seguiu superior e chegou a marcar o segundo aos 27 minutos. Hulk recuou e rolou para Arana, que finalizou. A bola desviou em Scarpa antes de entrar, mas a arbitragem assinalou impedimento, confirmado pelo VAR. Apesar do amplo domínio e das diversas chances criadas, o primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 0 para o Galo.

Na etapa final, o Atlético-MG seguiu pressionando o Tombense e ampliou o placar aos 8 minutos. Após cruzamento na área, o zagueiro Roger Carvalho tentou se antecipar ao atacante Rony, mas chutou contra o próprio gol e ampliou a vantagem para os donos da casa.

O Tombense teve chance de diminuir aos 26 minutos, mas Everson pegou o pênalti sofrido e cobrado por Anderson Ligeiro.

Após o lance, o Atlético-MG começou a poupar seus jogadores e o Tombense não conseguiu mais ameaçar o Galo.

✅ FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 2 ATLÉTICO-MG

2º JOGO SEMIFINAL DO CAMPEONATO MINEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 22/02/2025 - 19h

📍 Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (BH)

🥅 Gols: Rony, aos 18’ do 1ºT (ATL); Roger Carvalho, aos 8’ (CONTRA)

🟨 Cartões amarelos: Júlio Henrique e Mila (TOM)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Murilo Fernandes Misson Júnior

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

🏁VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

⚽ ESCALAÇÕES

TOMBENSE (Técnico: Raul Cabral)

Matheus; Júlio, Mandovani, Roger Carvalho e Dudu Mandai; João Vitor, Pedro Oliveira e Fabrício Dias; Jefferson Renan, João Pedro e Anderson Ligeiro.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello (Deyverson), Rony e Hulk (Alisson).