Mercado da Bola: Colombiano Mina está na mira do Atlético-MG

O colombiano Yerry Mina, de 30 anos, pode ser o próximo reforço do Atlético-MG. O clube está à procura de um zagueiro para o restante da temporada, principalmente depois da ida de Bruno Fuchs para o Palmeiras, em troca do lateral Caio Paulista. Mina, atualmente no Cagliari, da Itália, já trabalhou com o técnico Cuca, no Palmeiras.

O Chief Sporting Officer (CSO) do Atlético-MG, Paulo Bracks, admitiu, nesta sexta-feira (21), negociações para a contratação de Mina, mas demonstrou cautela:

- Não tem nada assinado ainda – afirmou o dirigente atleticano, que negou qualquer negociação com o Vasco para a contratação do zagueiro João Victor.

O contrato de Mina com o Cagliari se encerra em junho deste ano e ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. A princípio, o zagueiro viria para o Atlético-MG somente na janela de transferência de julho, mas a diretoria atleticana trabalha para que Mina seja liberado até a próxima sexta-feira (28), quando se encerra o período de transferências nesse início de temporada.

Yerry Mina começou a carreira no Deportivo Pasto, da Colômbia, mas foi no Santa Fé que ele despertou o interesse do futebol brasileiro. O jogador foi contratado pelo Palmeiras em 2016 e conquistou o título brasileiro daquele ano com o técnico Cuca. Em seguida, Mina defendeu o Barcelona-ESP, Everton-ING, Fiorentina-ITA e agora o Cagliari-ITA.

Atlético-MG ainda está de olho no mercado

Paulo Bracks afirmou também que o grupo do Atlético-MG ainda não está fechado e novidades poderão surgir nos próximos dias:

- São duas janelas, uma até 28 de fevereiro e outra de exceção (somente para transferências domésticas), que é de 10 de março a 11 de abril. A gente está aberto para entradas e para saídas. Não vou confirmar posição, não vou confirmar número, se vai sair, se vai entrar… - disse o dirigente atleticano.