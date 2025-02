Atlético-MG volta à Arena do Jacaré depois de 11 anos

O Atlético-MG disputa, neste sábado (22), às 19h, a segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Tombense, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Há 11 anos que o Galo não atua no estádio, que merece um carinho especial do atacante Bernard por diversos motivos.

O Atlético-MG venceu o primeiro jogo contra o Tombense, no Mineirão, por 2 a 0, e pode perder por um gol de diferença para se classificar para a final do Estadual pelo 19.o ano consecutivo – se o time de Tombos vencer por dois gols de vantagem, haverá disputa de pênaltis. Mandante, o Tombense escolheu Sete Lagoas por questão logística: a equipe estreia na Copa do Brasil quarta-feira (26), em Maceió, contra o CSE, e vai ficar mais perto de Belo Horizonte para a viagem.

A última partida do Galo na Arena do Jacaré foi em 29 de janeiro de 2014, o empate por 0 a 0 com o Minas Boca, equipe de Sete Lagoas, pelo Mineiro daquele ano. O time era comandado por Paulo Autuori e jogou com Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Michel (Dátolo); Pierre, Josué e Guilherme (Marion); Diego Tardelli (Renan Oliveira), Fernandinho e Jô.

O retrospecto atleticano no estádio é bastante positivo: 31 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, em 55 jogos, com 104 gols marcados e 63 sofridos.

Do atual grupo de jogadores do Atlético-MG somente os atacantes Bernard e Deyverson já jogaram na Arena do Jacaré – Deyverson atuou lá defendendo o Cuiabá contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro de 2023, e fez o gol da vitória da equipe mato-grossense.

Arena do Jacaré é especial para atacante Bernard

É o atacante Bernard, no entanto, quem tem maior ligação com o estádio de Sete Lagoas. Revelado pela base do Atlético-MG, em 2010, o jogador foi emprestado ao Democrata-SL e se destacou na disputa da terceira divisão do Campeonato Mineiro.

- Eu fui muito feliz lá. Sou muito grato ao Democrata. Sempre falo com muito carinho. Eles fizeram parte da minha história em um momento tão crucial, de ter que decidir se ia ou se ficava. Então, com a possibilidade que eu tive no Democrata, eu pude ter uma oportunidade no Atlético-MG de mostrar para o mundo o meu futebol, a minha qualidade - disse Bernard, de 32 anos.

Também com a camisa do Galo, Bernard tem boas lembranças da Arena do Jacaré. Foi lá que disputou o primeiro jogo pelo Atlético-MG: empate por 1 a 1 com o Uberaba, em 23 de março de 2011, atuando como lateral-direito, pelo Campeonato Mineiro.

E também foi na Arena do Jacaré que Bernard marcou pela primeira vez: ele fechou o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, em 29 de janeiro de 2012, pelo Mineiro. Na época, o Mineirão estava em reforma para a Copa do Mundo de 2014, e Atlético-MG e Cruzeiro mandavam seus jogos no estádio de Sete Lagoas.