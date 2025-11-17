Semana da grande final da Sul-Americana para o Atlético-MG: confira programação

O Atlético tem pela frente a semana mais importante da temporada 2026. Os próximos dias serão de treinamentos para se preparar para a grande final da Sul-Americana contra o Lanús no próximo sábado (16).

O Atlético tem pela frente a semana mais importante da temporada 2026. Os próximos dias serão de treinamentos para se preparar para a grande final da Sul-Americana contra o Lanús no próximo sábado (16).

continua após a publicidade

O título da Sula é o principal objetivo do Galo. Além da glória de levantar o troféu, a competição também dá vaga direto a Libertadores 2026. A partida acontece no próximo sábado (16) contra o Lanús em campo neutro, no Estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai.

O Campeonato Brasileiro fica em segundo plano nesta semana. Na competição nacional, após a derrota por 2 a 0 para o Bragantino o time se manteve com 44 pontos e caiu uma posição, é o 9°. O Atlético teve quebrada uma sequência de 5 jogos sem perder na competição.

continua após a publicidade

Equipe do Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Programação semanal do Atlético

Confira a agenda semanal do Atlético:

Segunda-feira (17/11) - Treino às 16h na Cidade do Galo

Terça-feira (18/11) - Treino às 10h na Cidade do Galo

Quarta-feira (19/11) - Treino às 9h30 na Cidade do Galo / Viagem para Assunção no Paraguai às 15h

Quinta-feira (20/11) - Treino às 15h30 no Estádio do Libertad (PAR)

Sexta-feira (21/11) - Treino às 10h no Estádio do Libertad (PAR)

Sábado (22/11) - Final da Sul-Americana às 17h contra o Lanús, Estádio Defensores del Chaco / Retorno para Belo Horizonte às 23h50

Torcida do Atlético no Paraguai

A torcida do Atlético realiza grande mobilização para ir à final da Copa Sul-Americana, em Assunção no Paraguai. Segundo divulgado pelo clube, os ingressos da categoria 3, destinados exclusivos a massa atleticana, esgotaram em apenas 4h de venda. São mais de 12 mil atleticanos garantidos na grande final.

continua após a publicidade

Ainda restam ingressos para as áreas mistas e também para a torcida do Lanús. De acordo com a Conmebol mais de 75% do estádio já está ocupado, aproximadamente 30 mil lugares, dos 42 mil disponíveis.