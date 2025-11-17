Atlético-MG: Ainda dá para conseguir vaga na Libertadores 2026 via Brasileirão?
Galo tem menos de 1% de chances
- Matéria
- Mais Notícias
A derrota por 2 a 0 para o Bragantino neste domingo (16), colocou o Atlético em situação complicada em busca de vaga na libertadores 2026 via Campeonato Brasileiro. O objetivo que havia sido colocado por Sampaoli está mais distante e difícil de ser alcançado.
Atlético-MG é o segundo time com mais expulsões no Campeonato Brasileiro
Atlético Mineiro
Jogadores do Atlético-MG projetam ‘Jogo mais importante do ano’
Atlético Mineiro
Sampaoli diz que é preciso ‘corrigir erros defensivos’ do Atlético-MG antes de decisão
Atlético Mineiro
O Galo chegou a 34 jogos no campeonato, um a mais que a maioria dos outros times. A equipe se manteve com 44 pontos, no entanto perdeu uma posição, caiu de 9° para 10°.
Atualmente o Brasileirão oferece sete vagas para a Libertadores do próximo ano, podendo chegar a oito, caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil e se mantenham entre os sete primeiros.
A distância do Galo para o Flu (7° colocado), é de sete pontos, e para o próprio Bragantino (8° colocado) é de apenas um ponto de diferença. Caso se confirme que o G7 vire G8, a missão do Atlético é menos complicada, no entanto a equipe tem adversários difíceis no restante de competição como Flamengo e Palmeiras, líder e vice líder.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Chances de Libertadores para o Atlético
O caminho menos complexo para o Atlético alcançar a Libertadores 2026 é vencendo a Sul-Americana, o que lhe garante acesso direto a competição mais importante do continente no próximo ano. O Galo enfrenta o Lanús em jogo único no próximo sábado (22) às 17h, no Estádio Defensores del Chaco em Assunção, capital do Paraguai.
No entanto, caso não vença, as chances via Campeonato Brasileiro são de 0,74%. Confira as probabilidades das equipes:
Cruzeiro – 100%
Flamengo – 100%
Palmeiras – 100%
Mirassol – 99.99%
Bahia – 98.1%
Botafogo – 96.3%
Fluminense – 87.7%
São Paulo – 11.9%
Bragantino – 2.1%
Vasco da Gama – 1.7%
Corinthians – 1.1%
Atlético – 0.72%
Ceará – 0.28%
Grêmio – 0.16%
Internacional – 0.001%
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias