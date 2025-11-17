Jogadores do Atlético-MG projetam 'Jogo mais importante do ano'
Final da Sul-Americana é no sábado (22) contra o Lanús
A derrota deste domingo por 2 a 0 para o Bragantino já é passado, o foco do Atlético agora é total na decisão da Copa Sul-Americana no próximo sábado (22). Após a partida, os jogadores do Galo comentaram sobre a decisão e a importância de trazer o título para Belo Horizonte.
O Atlético vinha de uma sequência de seis partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. No entanto, virou a chave para o foco principal da temporada, que é o título da Sula e consequentemente uma vaga direta para a Libertadores 2026.
Jogo mais importante do ano para o Atlético
Após a derrota, na saída do estádio, os jogadores do Atlético projetaram a final da Sul-Americana e destacaram o quanto a equipe vem trabalhando para chegar em Assunção e conquistar esse título para o Galo.
Vitor Hugo: "Temos o jogo mais importante do Atlético no ano, a final da Sul-americana chegando, a gente vai precisar de todo mundo, da confiança de todo mundo, para que a gente possa fazer um grande jogo em Assunção e dar alegria pra nossa torcida."
Éverson: "Expectativa de fazer um grande jogo e trazer o título para o nosso torcedor. Jogo único é um jogo mais nervoso, mais estudado, que temos que minimizar os erros. É um jogo muito difícil, mas que a gente está preparado. Vamos nos preparar mais ainda para chegar no sábado e trazer o título."
Rony: "Tem que estar mais focado, porque se trata de uma final, a gente sabe o quanto é difícil chegar numa final. Eu acredito que hoje a derrota não influencie nada no sábado, mas a gente tem que trabalhar essa semana para corrigir os erros, para não acontecer no sábado e a gente chegar lá e coroar essa sul-americana, sair campeão."
Final da Sul-Americana
Atlético e Lanús se enfrentam no sábado, 22 de Novembro em Assunção no Paraguai, em busca da taça da Copa Sul-Americana 2025. A partida acontece em campo neutro, no estádio Defensores del Chaco na capital paraguaia às 17h (Horário de Brasília).
