Jogadores do Atlético-MG projetam 'Jogo mais importante do ano'

A derrota deste domingo por 2 a 0 para o Bragantino já é passado, o foco do Atlético agora é total na decisão da Copa Sul-Americana no próximo sábado (22). Após a partida, os jogadores do Galo comentaram sobre a decisão e a importância de trazer o título para Belo Horizonte.

O Atlético vinha de uma sequência de seis partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. No entanto, virou a chave para o foco principal da temporada, que é o título da Sula e consequentemente uma vaga direta para a Libertadores 2026.

Jogo mais importante do ano para o Atlético

Após a derrota, na saída do estádio, os jogadores do Atlético projetaram a final da Sul-Americana e destacaram o quanto a equipe vem trabalhando para chegar em Assunção e conquistar esse título para o Galo.

Vitor Hugo: "Temos o jogo mais importante do Atlético no ano, a final da Sul-americana chegando, a gente vai precisar de todo mundo, da confiança de todo mundo, para que a gente possa fazer um grande jogo em Assunção e dar alegria pra nossa torcida."

Éverson: "Expectativa de fazer um grande jogo e trazer o título para o nosso torcedor. Jogo único é um jogo mais nervoso, mais estudado, que temos que minimizar os erros. É um jogo muito difícil, mas que a gente está preparado. Vamos nos preparar mais ainda para chegar no sábado e trazer o título."

Rony: "Tem que estar mais focado, porque se trata de uma final, a gente sabe o quanto é difícil chegar numa final. Eu acredito que hoje a derrota não influencie nada no sábado, mas a gente tem que trabalhar essa semana para corrigir os erros, para não acontecer no sábado e a gente chegar lá e coroar essa sul-americana, sair campeão."

Final da Sul-Americana

Atlético e Lanús se enfrentam no sábado, 22 de Novembro em Assunção no Paraguai, em busca da taça da Copa Sul-Americana 2025. A partida acontece em campo neutro, no estádio Defensores del Chaco na capital paraguaia às 17h (Horário de Brasília).