Erro zero: Atlético-MG tem cinco dias antes de final da Sula para corrigir problemas defensivos

O Atlético vem sofrendo gols por falhas individuais e distrações do sistema defensivo da equipe. Para a final da Sul-Americana no próximo sábado (22), os erros podem custar caro e para que isso não aconteça, Sampaoli tem cinco dias de treinamento para corrigir e acertar a zaga.

O Atlético enfrenta o Lanús em jogo único no próximo sábado (22) às 17h, no Estádio Defensores del Chaco em Assunção, capital do Paraguai. Partidas desse tipo, a atenção deve ser redobrada, e as falhas que vem acontecendo não podem se repetir. O título do torneio não só consagra a temporada 25 como impulsiona a de 2026, com o acesso direto à Libertadores.

Atlético sofre muitos gols

Os erros defensivos do Atlético vem sendo fatais e gerando gols para os adversários. Nas últimas três partidas a equipe mineira sofreu sete gols, sendo cinco deles para os dois lanternas da competição, Sport e Fortaleza.

Fato é que o desempenho ofensivo da equipe melhorou, o time sofre muitos gols mas também marca bastante. No entanto Sampaoli disse após a derrota para o Bragantino que vai trabalhar durante a semana para buscar reduzir ao máximo esse problema.

"Antes o problema era ofensivo, e agora é defensivo. Criávamos pouco e agora criamos bastante, mas os rivais fazem gol na gente. Isso é o que temos que corrigir durante a semana. "

Atlético no primeiro gol sofrido contra o Bragantino (Foto: Vitor Vidal /Gazeta Press)

Time que mais sofre finalizações

O que reflete os gols sofridos, muitas vezes também pode ser explicado pela quantidade de chutes sofridos pelo Atlético. Desde a chegada de Sampaoli, O Galo é a equipe que mais sofreu finalizações no Campeonato Brasileiro. São 250 em 19 partidas, média de 13 a cada jogo.

Além disso, nesse meio tempo de trabalho do argentino, o Atlético é a segunda equipe que mais sofreu gols, com 21, só ficando a frente do já rebaixado Sport.