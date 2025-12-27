Retrospectiva 2025 do Atlético-MG: relembre o desempenho da equipe nas competições

A temporada 2025 do Atlético foi marcada por frustração e decepção esportiva. Dentro de campo, a equipe não conseguiu apresentar o rendimento esperado e acabou sem atingir o principal objetivo do ano: garantir uma vaga na Libertadores de 2026.

A temporada 2025 do Atlético foi marcada por frustração e decepção esportiva. Dentro de campo, a equipe não conseguiu apresentar o rendimento esperado e acabou sem atingir o principal objetivo do ano: garantir uma vaga na Libertadores de 2026. A campanha irregular e os resultados abaixo do planejado evidenciaram dificuldades em manter consistência e competitividade ao longo das competições.

Apesar de alguns momentos de bom futebol e atuações individuais de destaque, a campanha deixou evidente que será fundamental um planejamento mais estruturado, alinhado à realidade do clube, mas capaz de tornar o time competitivo para disputar as competições do próximo ano.

Campeonato Mineiro

O ano de 2025 começou de forma vitoriosa para o Atlético, que manteve sua tradição de dominar o cenário estadual ao conquistar mais uma vez o Campeonato Mineiro. Com essa conquista, o clube chegou ao sexto título consecutivo na competição, reafirmando sua hegemonia em Minas Gerais.

O início de temporada, marcado por triunfos e consistência dentro de campo, reforçou a expectativa da torcida por um ano de sucesso e reafirmação no cenário nacional, algo que não ocorreu.

Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, o Atlético teve bons momentos e atuações de destaque ao longo da competição. A equipe avançou eliminando Tocantinópolis, Manaus e Maringá, vivendo seu ápice ao eliminar o poderoso Flamengo nas oitavas de final, em uma das vitórias mais celebradas da temporada.

No entanto, a trajetória terminou de forma amarga na fase seguinte. Nas quartas de final, o Galo enfrentou o rival Cruzeiro e foi derrotado nos dois jogos por 2 a 0, sendo eliminado da competição e encerrando sua participação num torneio visto como uma das chances de levantar mais um troféu no ano.

Copa Sul-Americana

A Sul-Americana foi a competição mais frustrante para o Galo em 2025, especialmente pelo resultado final. O time avançou na fase de grupos como segundo colocado e passou pelos playoffs eliminando Bucaramanga. Depois passou por Godoy Cruz (ARG), Bolívar (BOL) e Independiente del Valle (EQU), chegando à grande decisão contra o Lanús, em Assunção, no Paraguai.

Mais de 10 mil torcedores atleticanos viajaram para apoiar o clube na busca pelo título continental e pela vaga na Libertadores de 2026. No entanto, a derrota nos pênaltis para os argentinos transformou a final em uma amarga decepção, apagando a possibilidade de salvar a temporada com uma conquista internacional.

Campeonato Brasileiro

A decepção na competição nacional novamente se repetiu, igual ao ano passado (2024). O Atlético ficou longe do estipulado pela diretoria, que tinha como plano ficar entre os seis melhores e se classificar para a Libertadores do próximo ano.

A equipe terminou apenas na 11° colocação e em nenhum momento da temporada chegou perto do objetivo. Pelo contrário, o Galo flertou com a zona de rebaixamento e em esteve mais perto da parte de baixo da tabela do que do pelotão de frente.