Erros e acertos na defesa: o balanço dos investimentos do Atlético-MG para o setor em 2025

Um dos principais pontos de atenção do Atlético ao longo da temporada foi o sistema defensivo. Entre mudanças constantes, investimentos pontuais e soluções que não se consolidaram, a defesa apresentou oscilações que impactaram diretamente o desempenho da equipe em 2025.

A falta de regularidade, aliada a escolhas que nem sempre deram o retorno esperado, transformou o setor em um dos mais debatidos do ano. Diante desse cenário, o Lance! fez um balanço dos acertos e erros nos investimentos realizados para a defesa.

Balanço das contratações para a zaga do Atlético em 2025

Para o setor defensivo, o Atlético realizou cinco contratações ao longo de 2025, distribuídas entre as janelas de início e meio de temporada. Deste total, três jogadores chegaram por empréstimo, enquanto apenas dois foram adquiridos em definitivo.

Iván Román - Com apenas 19 anos, o jovem zagueiro foi contratado pelo Atlético em fevereiro, vindo do Palestino, do Chile, em uma negociação avaliada em 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,4 milhões). O jogador assinou contrato com o Galo até o fim de 2029.

Roman teve um ano de aprendizado no Atlético, atuando como reserva imediato na defesa. Sempre que entrou em campo, mostrou segurança e personalidade, demonstrando potencial para crescer. Ainda muito jovem, precisa evoluir tecnicamente e ganhar experiência, mas sua contratação pode render frutos em projeção para o futuro.

continua após a publicidade

(Foto: Pedro Souza)

Natanael - O lateral-direito, de 23 anos, chegou ao Atlético em janeiro, contratado junto ao Coritiba por cerca de R$ 7 milhões. O jogador assinou contrato com o clube até o final de 2028.

Natanael veio com a missão de suprir a carência na lateral e assumir a titularidade, mas não conseguiu se firmar como dono absoluto da posição. Ao longo da temporada, alternou boas partidas, nas quais mostrou qualidade e capacidade de apoio ao ataque, com atuações mais irregulares que impediram sua consolidação. Apesar de cumprir funções importantes em alguns momentos, o desempenho do lateral ficou aquém das expectativas.

Caio Paulista - O lateral-esquerdo de 27 anos, chegou em fevereiro, emprestado pelo Palmeiras por um ano. Com o término da temporada, o clube optou por não negociar a permanência do atleta, devolvendo-o ao time paulista.

Caio Paulista foi bastante utilizado ao longo da temporada, especialmente em momentos em que o titular Arana atravessava uma fase irregular. Apesar da presença frequente em campo, o lateral nunca conseguiu apresentar atuações consistentes que conquistassem a torcida ou justificassem uma permanência definitiva, sendo alvo constante de críticas.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Vitor Hugo - O zagueiro de 34 anos chegou ao Atlético-MG em março, emprestado pelo Bahia por uma temporada. A contratação foi um pedido do técnico Cuca, que já havia trabalhado com o defensor durante sua passagem pelo Palmeiras. Atualmente, a situação do jogador segue indefinida: o Galo tenta negociar um novo empréstimo, mas o Bahia só aceita uma venda em definitivo.

Vitor Hugo teve uma temporada regular pelo Galo. Apesar de ter chegado a pedido do técnico Cuca, o zagueiro não se firmou como titular incontestável durante o período do treinador. Foi apenas com a chegada de Sampaoli e a adoção do sistema de três defensores que Vitor Hugo conquistou a titularidade absoluta.

Ao longo do ano, apresentou boas atuações, contribuindo inclusive com gols, mas também teve momentos abaixo do esperado. De forma geral, sua temporada pode ser considerada sólida, sem grandes altos ou baixos.

Ruan Tressoldi - Chegou ao Atlético na janela de meio do ano, em agosto, emprestado pelo Sassuolo (Itália) por 12 meses, com opção de compra. Antes disso, o zagueiro havia atuado pelo São Paulo durante a temporada de 2024.

O defensor chegou ao clube ainda em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e precisou de cerca de um mês para retomar a condição física ideal. Inicialmente, foi pouco utilizado, mas ganhou minutos e algumas partidas como titular na reta final da temporada, principalmente após a lesão de Lyanco.

Apesar da oportunidade, o defensor não apresentou atuações consistentes e cometeu falhas em alguns jogos, deixando a desejar em momentos importantes. No geral, sua temporada pode ser considerada discreta, ainda sem conseguir se firmar como opção segura na defesa do Galo.