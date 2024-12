Sem Arena MRV, Atlético-MG terá de escolher palco para Estadual

A Arena MRV será mais um estádio com gramado sintético a partir de 2025. O Atlético-MG anunciou que a instalação do novo campo será iniciada nos próximos dias, e a previsão para conclusão da obra é para o final de março, a tempo de receber jogos das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Galo terá de escolher outro local para disputar o Campeonato Mineiro, que começa em 19 de janeiro.

O mais provável é que o escolhido seja a Arena Independência, mas o Mineirão também poderá ser usado pelo Atlético-MG. A dificuldade, em relação ao estádio do Horto, é a concorrência com outros clubes. Além do América, proprietário do Independência, o local será usado no Estadual pelo Betim e pelo Itabirito.

O Atlético-MG será mandante em quatro jogos na primeira fase do Mineiro: contra Democrata-GV, em 22 de janeiro; o clássico com o América, em 29 de janeiro; diante do Athletic, em 6 de fevereiro; e contra o Itabirito, em 12 de fevereiro. Além desses, o Galo terá de jogar fora da Arena MRV numa possível semifinal e final do Estadual. E também numa segunda fase da Copa do Brasil, caso passe pela primeira - que será fora de casa - e seja sorteado como mandante para o duelo seguinte.

Gramado da Arena MRV sempre foi alvo de críticas

Atacante Paulinho foi um dos jogadores que reclamaram do gramado da Arena MRV (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

A Arena MRV, inaugurada em agosto de 2023, sempre teve problemas com o gramado, por causa da baixa incidência de luz em parte do campo. Este ano, o piso natural recebeu muitas críticas, inclusive de jogadores do Atlético-MG, como o atacante Paulinho:

- O Galo, como um clube que tem uma estrutura absurda, não pode ter um gramado como esse. A gente que propõe muito o jogo necessita de um gramado de qualidade – avaliou o jogador, após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, em 17 de agosto. Na rodada seguinte, o Atlético-MG enfrentou o Fluminense, no Mineirão.

O Atlético-MG ressaltou que a mudança para gramado sintético facilitará a manutenção no decorrer das temporadas e permitirá a realização de eventos na parte interna da arena. Neste ano, o clube chegou a trocar 60% do piso natural, antes mesmo da reclamação de Paulinho.

Em outubro, a diretoria atleticana já mencionava a possibilidade de instalação do gramado sintético – para isso foi necessário acordo com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por causa da obrigação de se manter a permeabilidade de terrenos na cidade.