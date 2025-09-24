Sampaoli explica substituição de Hulk e fala em recuperar atacante do Atlético-MG

O técnico Jorge Sampaoli espera recuperar o bom futebol do atacante Hulk no Atlético-MG. O jogador foi substituído na vitória por 1 a 0 contra o Bolívar, na Arena MRV, nesta quarta-feira (24), pela volta das quartas de final da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O camisa 7 não fez um bom jogo e saiu aos 28 minutos do segundo tempo, quando a partida estava zerada. O atacante Biel entrou em seu lugar.

Hulk chegou a nove jogos sem marcar com a camisa do Galo e foi titular em todos. Além da partida desta noite, ele também saiu na reta final contra o Godoy Cruz.

- Temos que recuperar, como corpo técnico, o rendimento de Hulk, para que os seus gols nos ajudem. Aqui nós precisamos de todos. E temos que estar felizes pelo Biel, porque entrou muito bem - explicou Sampaoli, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

O herói da classificação à semifinal foi o atacante Bernard, que entrou ainda no primeiro tempo na vaga do volante Alexsander, machucado. Ele fez o gol aos 45 minutos da segunda etapa.

Caso o jogo terminasse empatado, a decisão ia para os pênaltis por conta do empata em 2 a 2 na Bolívia. Hulk é o batedor oficial e estaria fora da relação.

continua após a publicidade

- Sempre imagino ganhar nos 90 minutos, não pensei em nenhum momento nos pênaltis. Eu coloquei dois jogadores que estavam frescos, que tinham energia, que tinham velocidade. Apostei nisso - completou o treinador.

Sampaoli conquistou a primeira vitória pelo Atlético-MG desde o retorno. Antes, ele tinha dois empates e duas derrotas. Já o Galo vivia um jejum de sete jogos, com cinco revezes e duas igualdades.

- Acho que o segundo tempo teve uma evolução, mas precisa melhorar muito mais. O importante hoje era vencer, não sei há quanto tempo o Atlético não ganhava na Arena. E hoje ganhou um jogo muito importante, que nos deixa a três jogos de um título. Temos que continuar insistindo, temos que trabalhar muito, muito. Isso tem que ser consertado trabalhando - finalizou.

Sampaoli dá orientações ao time em Atlético-MG x Bolívar. Foto: Pedro Souza/Atlético

Hulk no Atlético-MG

O jejum de nove jogos de Hulk engloba quatro pelo Brasileiro, três pela Sul-Americana e dois pela Copa do Brasil. O último gol foi em 14 de julho, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, na Arena MRV, diante do Godoy Cruz.

Nesta semana, o camisa 7 também completou um ano sem marcar um gol com a bola rolando no Brasileirão. A última vez que aconteceu em 22 de setembro de 2024, pela 27ª rodada, contra o Bragantino. Desde então, ele marcou seis vezes na Série A, mas todas de bola parada.

Na atual temporada, Hulk fez 16 gols em 47 jogos. Ao todo, com a camisa do Galo, o atacante tem 130 gols em 270 partidas.

Atlético-MG é semifinalista da Sul-Americana

Com a vitória simples, o Atlético-MG voltará a disputar uma semifinal internacional depois de três anos. Os jogos serão disputados nas semanas de 22 e 29 de outubro.

O adversário na semi é o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Once Caldas, da Colômbia, nos pênaltis. A Conmebol ainda irá divulgar as datas e os horários das partidas.