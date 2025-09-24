Bernard marca no fim, e Atlético-MG elimina o Bolívar na Sul-Americana
Galo vai enfrentar o vencedor de Independiente del Valle e Once Caldas
O Atlético-MG garantiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (24), em Belo Horizonte. O Galo venceu o Bolívar por 1 a 0, gol de Bernard, que entrou ainda no primeiro tempo após a lesão de Alexsander. Foi o primeiro momento decisivo do atacante desde que retornou ao clube.
O resultado, somado ao empate por 2 a 2 no jogo de ida, em La Paz, colocou o time mineiro entre os quatro melhores da competição. O adversário na semifinal sairá do confronto entre Independiente del Valle e Once Caldas. Na ida, os colombianos venceram por 2 a 0.
O primeiro tempo na Arena MRV teve pouca criatividade. O Atlético-MG teve maior posse de bola, chegando a 62%, mas não conseguiu transformar o domínio em finalizações efetivas. A melhor oportunidade do Galo foi interrompida quando Alexsander sentiu uma lesão e precisou deixar o campo aos 19 minutos, dando lugar a Bernard. Do outro lado, o Bolívar criou as principais chances em chutes de Cauteruccio e Cataño, que pararam em boas intervenções de Everson.
Na segunda etapa, o time comandado por Jorge Sampaoli se lançou mais ao ataque. Logo aos 7 minutos, Gustavo Scarpa perdeu grande chance ao chutar na rede pelo lado de fora. Guilherme Arana arriscou de fora da área e também ficou no quase. A pressão cresceu com jogada individual de Biel, que sofreu falta na linha da grande área. O árbitro, após revisão no VAR, assinalou infração fora da área. Scarpa cobrou por cima.
O Bolívar ainda teve oportunidade clara para marcar aos 40 minutos, quando Dorny Romero recebeu em profundidade e finalizou para defesa de Everson. Mas o desfecho foi atleticano. Aos 45, Scarpa levantou a bola na área em cobrança de falta, e Bernard apareceu livre para concluir de cabeça e definir a classificação.
O Atlético-MG volta a disputar uma semifinal internacional depois de três anos. E Bernard, ídolo formado no clube, reencontrou o protagonismo ao ser decisivo em uma noite que recolocou o Galo entre os principais candidatos ao título.
