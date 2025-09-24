Atitude de Sampaoli com Hulk repercute em Atlético-MG x Bolívar: ‘Aprendeu?’

O Atlético-MG se classificou para a semifinal da Sul-Americana ao vencer o Bolívar, na Arena MRV, nesta quarta-feira (24). Nas redes sociais, repercutiu a decisão do técnico Jorge Sampaoli em tirar o atacante Hulk na metade do segundo tempo, ainda com a classificação indefinida.

Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, o Atlético-MG precisava de apenas um gol para se classificar. Após um primeiro tempo sem muito perigo, Sampaoli mexeu no segundo tempo e tirou o medalhão Hulk para colocar Biel. A equipe pressionou nos minutos finais e chegou ao gol com Bernard.

Como foi Atlético-MG x Bolívar?

O primeiro tempo na Arena MRV teve pouca criatividade. O Atlético-MG teve maior posse de bola, chegando a 62%, mas não conseguiu transformar o domínio em finalizações efetivas. A melhor oportunidade do Galo foi interrompida quando Alexsander sentiu uma lesão e precisou deixar o campo aos 19 minutos, dando lugar a Bernard. Do outro lado, o Bolívar criou as principais chances em chutes de Cauteruccio e Cataño, que pararam em boas intervenções de Everson.

Na segunda etapa, o time comandado por Jorge Sampaoli se lançou mais ao ataque. Logo aos 7 minutos, Gustavo Scarpa perdeu grande chance ao chutar na rede pelo lado de fora. Guilherme Arana arriscou de fora da área e também ficou no quase. A pressão cresceu com jogada individual de Biel, que sofreu falta na linha da grande área. O árbitro, após revisão no VAR, assinalou infração fora da área. Scarpa cobrou por cima.

O Bolívar ainda teve oportunidade clara para marcar aos 40 minutos, quando Dorny Romero recebeu em profundidade e finalizou para defesa de Everson. Mas o desfecho foi atleticano. Aos 45, Scarpa levantou a bola na área em cobrança de falta, e Bernard apareceu livre para concluir de cabeça e definir a classificação.

O Atlético-MG volta a disputar uma semifinal internacional depois de três anos. E Bernard, ídolo formado no clube, reencontrou o protagonismo ao ser decisivo em uma noite que recolocou o Galo entre os principais candidatos ao título.