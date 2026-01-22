Sampaoli diz mais 'preocupado em recuperar' zagueiros do Atlético-MG ao invés de contratar jogadores

Atlético e América empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), na Arena Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Após o jogo, Sampaoli avaliou a partida, apontou os problemas defensivos da equipe e reforçou a prioridade em recuperar os jogadores do elenco.

Atlético e América empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), na Arena Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Após o jogo, Sampaoli avaliou a partida, apontou os problemas defensivos da equipe e reforçou a prioridade em recuperar os jogadores do elenco.

Sobre a partida, Sampaoli destacou que o Atlético ainda está no início da temporada e em fase de preparação. Segundo o treinador, o Galo apresentou um desempenho superior, dominando as ações do jogo, mas ainda carece de contundência para transformar o domínio em vitórias:

– Eu acho que é um jogo de início da temporada, faz 15 dias que estamos em preparação. Acho difícil que o time tenha um rendimento alto nesse tempo de preparação. Em todas as partidas que jogamos, inclusive hoje, dominamos. Não tivemos clareza para finalizar, hoje uma arbitragem que o prejudicou, enfim um monte de fatores. Não acho que o time tenha tido um mal rendimento hoje – afirmou Sampaoli, técnico do Atlético

Questionado sobre a fragilidade e problemas defensivos que o Atlético vem enfrentando, com o momento ruim dos zagueiros da equipe e a possibilidade de contratações para o setor o treinador foi claro e disse que o foco é recuperar os atletas. Além disso comparou fim do ano passado com o início de 2026:

– Na realidade, o começo dessa temporada foi diferente do final da temporada passada. Na passada, o time ficou mais sólido do que está hoje. Mas agora eu estou mais preocupado em potencializar os jogadores que temos do que escolher um jogador para chegar. Então, prefiro continuar trabalhando com quem está – disse o treinador

