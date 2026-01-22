Éverson celebra marca expressiva pelo Atlético-MG e projeta clássico contra o Cruzeiro

Nesta quarta-feira (21), o Atlético empatou em 1 a 1 com o América, na Arena Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida, o goleiro Éverson comemorou uma marca importante pelo clube e já projetou o clássico contra o Cruzeiro, que acontece no próximo domingo (25).

Éverson completou 350 partidas vestindo a camisa alvinegra, entrando para o seleto grupo dos 20 jogadores que mais atuaram pelo Galo. Entre os goleiros, ele ocupa a quarta posição na história do clube, atrás apenas de João Leite (684 jogos), Kafunga (504) e Victor (424).

Éverson comemorou a marca e declarou seu amor pelo Galo, ressaltando a satisfação de vestir a camisa alvinegra:

– Feliz em estar completando 350 Jogos, no clube que eu tenho mais identificação, no clube que eu tenho prazer e amor em jogar, que me acolheu muito bem, e recebi o carinho do torcedor. De suma importância estar no top 20 jogadores, vestir essa camisa pra mim é um orgulho e um prazer enorme – celebrou o goleiro.

Éverson também analisou o empate com o Coelho, o momento do Atlético e projetou o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo (24) às 18h na Arena MRV.

– A respeito do campeonato, infelizmente, 4 pontos, configurando o que aconteceu no campeonato passado, nas 4 primeiras rodadas foi muito semelhante a isso, e a gente sabe que esses próximos 4 jogos tem que ser decisão, a gente tem que voltar, pontuar, vencer, para que a gente possa classificar dentro da nossa chave. É um jogo muito difícil no domingo, um clássico, onde a gente precisa fazer os três pontos – completou Éverson.

