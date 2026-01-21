Confusão entre os treinadores: discussão entre Sampaoli e Valentim provoca tumulto em América x Atlético

América e Atlético se enfrentaram na Arena Independência pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, e o primeiro tempo ficou marcado por um episódio curioso envolvendo os treinadores das duas equipes. Alberto Valentim, pelo Coelho, e Jorge Sampaoli, pelo Galo, se desentenderam de forma acalorada e chegaram a se aproximar ao final da etapa, sendo contidos e provocando grande tumulto.

A discussão teve início após um gol anulado do Atlético. Preciado cruzou e Cuello, ao tentar concluir, empurrou o goleiro Gustavo antes de colocar a bola nas redes. O árbitro, chamado ao VAR, revisou o lance e anulou o gol.

A partir desse momento, os treinadores começaram a trocar provocações e discussões. Ambos receberam cartão amarelo, e um membro da comissão atleticana foi expulso. O clima tenso acabou se espalhando para os jogadores, que também se envolveram em um tumulto nos minutos finais do primeiro tempo.

(Foto: Luan Martins/Gazeta Press)

América e Atlético

O Atlético começou a partida controlando o jogo, mas o América abriu o placar ainda no primeiro tempo. O Galo reagiu, criou diversas chances e conseguiu empatar. A equipe mineira manteve a pressão e chegou a marcar um segundo gol, que acabou sendo anulado após revisão do VAR, mantendo o empate no placar.

