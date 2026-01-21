América-MG e Atlético-MG ficam no empate em jogo agitado e marcado por confusão

Atlético e América empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), na Arena Independência. Em uma partida bastante movimentada, com diversas oportunidades para ambos os times, o placar refletiu o equilíbrio do jogo. Gabriel Barros marcou para o Coelho, enquanto Reinier deixou o dele para o Galo.

Atlético e América empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), na Arena Independência. Em uma partida bastante movimentada, com diversas oportunidades para ambos os times, o placar refletiu o equilíbrio do jogo. Gabriel Barros marcou para o Coelho, enquanto Reinier deixou o dele para o Galo.

Como foi o jogo?

A partida começou com o Atlético tendo mais posse de bola e controlando as ações ofensivas. No entanto, quem foi mais efetivo foi o América, que abriu o placar aos 14 minutos.

Após cobrança de escanteio, Paulo Victor finalizou e Éverson fez uma grande defesa, salvando a primeira tentativa. No rebote, porém, a bola sobrou para Gabriel Barros, que apareceu livre e apenas completou para o gol, colocando o Coelho em vantagem.

Após sofrer o gol, o Galo se lançou ao ataque e passou a criar diversas oportunidades, até conseguir o empate em um lance semelhante, novamente em rebote. Após cobrança de falta de Igor Gomes, a bola explodiu no travessão. No rebote, Reinier subiu para cabecear e empurrou para as redes, deixando tudo igual para o Atlético.

O Atlético continuou pressionando e chegou a marcar o segundo gol, mas a arbitragem anulou a jogada. Preciado cruzou na área e Cuello, ao tentar concluir, empurrou o goleiro Gustavo antes de finalizar para o gol. O árbitro foi chamado ao VAR e, após conferir o lance no monitor, anulou o tento.

Reinier comemora gol do Atlético junto com companheiros (Foto: Gilson Lobo/GazetaPress)

No início da segunda etapa, quem tomou a iniciativa foi o América. O Coelho controlava a posse de bola e levava a bola ao ataque, mas sem oferecer maior perigo ao gol de Éverson.

A partir dos 20 minutos da segunda etapa, a partida mudou de rumo após as alterações de Sampaoli, que tornaram o Atlético mais ofensivo. O Atlético passou a dominar o jogo, enquanto o América recuou, reforçando a defesa e mantendo uma linha baixa, cedendo a posse de bola e tentando explorar os contra-ataques.

No entanto, nenhuma das equipes conseguiu tirar o empate do placar, e a partida terminou na igualdade, 1 a 1.

Próximos jogos de América e Atlético

No próximo sábado (24), o América encara o Uberlândia às 20h30 no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Já o Atlético, tem o grande clássico contra o Cruzeiro, no domingo às 18h na Arena MRV.

América-MG x Atlético-MG

4° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: quarta-feira (21) às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Independência (Belo Horizonte)

🥅 Gols: Gabriel Barros (AME), Reinier (CAM)

🟨 Cartões amarelos: Ruan, Sampaoli (CAM)

Alberto Valentim, Artur, Emerson, Gustavo (AME)

🟥 Cartões vermelhos:

América-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Ricardo Silva e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago Souza; Paulo Victor, Thauan e Gabriel Barros.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Preciado, Ruan, Vitor Hugo, Alonso; Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes, Reinier e Victor Hugo; Cuello e Rony

🟨 Arbitragem: Murillo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães