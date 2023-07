O empresário Rubens Menin, e membro do órgão colegiado do Atlético-MG, falou sobre a saída do clube da Liga Forte Futebol (LFF) rumo a Liga Brasileira de Futebol (Libra), que gerou estranheza, pois o Galo era crítico ferrenho da Libra quanto a distribuição dos valores de TV entre os clubes.