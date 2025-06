Atlético-MG conhece adversário das oitavas da Copa do Brasil

O Atlético-MG conheceu nesta segunda-feira o adversário que vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Será uma reedição da final do torneio de 2024, o Galo pega o Flamengo. O jogo de volta será na Arena MRV.

Atlético e Flamengo se enfrentaram em três edições do torneio, esta será a quarta. Os cariocas levam vantagem, tendo vencido duas vezes, contra uma dos mineiros. Em 2014, na semifinal, o Atlético eliminou o Flamengo. Em 2022, o Flamengo eliminou o Galo nas oitavas de final do torneio.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram na final da Copa do Brasil de 2024. No jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, com gols de Gabigol (2x) e Arrascaeta. Já na partida de volta, na Arena MRV, Plata garantiu a vitória rubro-negra por 1 a 0.

Veja as datas das próximas fases da Copa do Brasil:

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro

Finais: 2 e 9 de novembro

Veja a premiação da Copa do Brasil por fase:

Oitavas de final: R$ 3,638 milhões

Quartas de final: R$ 4,740 milhões

Semifinal: R$ 9,922 milhões

Vice-campeão: R$ 33,075 milhões

Campeão: R$ 77,175 milhões

Trajetória do Galo até aqui

O Atlético começou na primeira fase da Copa do Brasil, contra o Tocantinópolis. Na ocasião, o Galo derrotou o rival por 2 a 0 e avançou.

Na segunda fase, o Atlético enfrentou o Manaus e não tomou conhecimento do adversário. O Galo venceu por 4 a 1 na Arena MRV.

O Maringá foi a terceira vítima do Galo na Copa do Brasil de 2025. Na terceira fase já havia jogos de ida e volta. No primeiro jogo, os times empataram em 2 a 2. Já na decisão, o Atlético goleou por 4 a 0 e carimbou a ida às oitavas.