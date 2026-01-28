Atlético-MG aposta no histórico positivo em estreias para largar bem no Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (28), o Atlético faz sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2026, enfrenta o Palmeiras às 19h, na Arena MRV. O Galo aposta em seu histórico positivo em estreias da competição para começar bem a temporada nacional.

Nesta quarta-feira (28), o Atlético faz sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2026, enfrenta o Palmeiras às 19h, na Arena MRV. O Galo aposta em seu histórico positivo em estreias da competição para começar bem a temporada nacional.

continua após a publicidade

+Aposte no Atlético contra o Palmeiras pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos em 2003, e o Atlético apresenta números positivos em estreias da competição.

Desde então, o Galo disputou 23 partidas na abertura do torneio, com 10 vitórias, oito empates e cinco derrotas, alcançando um aproveitamento de 55%.

continua após a publicidade

No entanto, nos últimos anos, o Atlético não tem conseguido bons resultados em estreias. A equipe não vence há três temporadas: em 2023, perdeu por 2 a 1 para o Vasco, no Mineirão; em 2024, empatou em 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena; e no ano passado, perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, na Arena do Grêmio. A última vitória do Galo na abertura do Brasileirão foi em 2022, quando derrotou o Internacional por 2 a 0, no Mineirão.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Grêmio 2 x 1 Atlético - 1° rodada Brasileirão 2026 (Pedro Souza/Atlético)

As estreias do Atlético no Campeonato Brasileiro

2025: Grêmio 2 x 1 Atlético

2024: Corinthians 0 x 0 Atlético

2023: Atlético 1 x 2 Vasco

2022: Atlético 2 x 0 Internacional

2021: Atlético 1 x 2 Fortaleza

2020: Flamengo 0 x 1 Atlético

2019: Atlético 2 x 1 Avaí

2018: Vasco 2 x 1 Atlético

2017: Flamengo 1 x 1 Atlético

2016: Atlético 1 x 0 Santos

2015: Palmeiras 2 x 2 Atlético

2014: Atlético 0 x 0 Corinthians

2013: Coritiba 2 x 1 Atlético

2012: Ponte Preta 0 x 1 Atlético

2011: Atlético 3 x 0 Athletico-PR

2010: Atlético 2 x 1 Vasco

2009: Avaí 2 x 2 Atlético

2008: Atlético 0 x 0 Fluminense

2007: Atlético 2 x 1 Náutico

2006: Marília 1 x 1 Atlético (Série B)

2005: Atlético 4 x 1 Figueirense

2004: Palmeiras 0 x 0 Atlético

2003: Corinthians 0 x 3 Atlético