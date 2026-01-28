Atlético-MG aposta no histórico positivo em estreias para largar bem no Campeonato Brasileiro
Galo tem bom retrospecto nas estreias do Brasileirão
Nesta quarta-feira (28), o Atlético faz sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2026, enfrenta o Palmeiras às 19h, na Arena MRV. O Galo aposta em seu histórico positivo em estreias da competição para começar bem a temporada nacional.
O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos em 2003, e o Atlético apresenta números positivos em estreias da competição.
Desde então, o Galo disputou 23 partidas na abertura do torneio, com 10 vitórias, oito empates e cinco derrotas, alcançando um aproveitamento de 55%.
No entanto, nos últimos anos, o Atlético não tem conseguido bons resultados em estreias. A equipe não vence há três temporadas: em 2023, perdeu por 2 a 1 para o Vasco, no Mineirão; em 2024, empatou em 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena; e no ano passado, perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, na Arena do Grêmio. A última vitória do Galo na abertura do Brasileirão foi em 2022, quando derrotou o Internacional por 2 a 0, no Mineirão.
As estreias do Atlético no Campeonato Brasileiro
2025: Grêmio 2 x 1 Atlético
2024: Corinthians 0 x 0 Atlético
2023: Atlético 1 x 2 Vasco
2022: Atlético 2 x 0 Internacional
2021: Atlético 1 x 2 Fortaleza
2020: Flamengo 0 x 1 Atlético
2019: Atlético 2 x 1 Avaí
2018: Vasco 2 x 1 Atlético
2017: Flamengo 1 x 1 Atlético
2016: Atlético 1 x 0 Santos
2015: Palmeiras 2 x 2 Atlético
2014: Atlético 0 x 0 Corinthians
2013: Coritiba 2 x 1 Atlético
2012: Ponte Preta 0 x 1 Atlético
2011: Atlético 3 x 0 Athletico-PR
2010: Atlético 2 x 1 Vasco
2009: Avaí 2 x 2 Atlético
2008: Atlético 0 x 0 Fluminense
2007: Atlético 2 x 1 Náutico
2006: Marília 1 x 1 Atlético (Série B)
2005: Atlético 4 x 1 Figueirense
2004: Palmeiras 0 x 0 Atlético
2003: Corinthians 0 x 3 Atlético
