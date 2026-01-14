Rony é elogiado por auxiliar de Sampaoli e fala sobre futuro no Atlético-MG
Atacante marcou o gol de empate do Galo contra o North
- Matéria
- Mais Notícias
Após o empate em 1 a 1 entre North e Atlético, o autor do gol do Galo, Rony, conversou com a imprensa sobre a partida, o gol marcado e seu futuro no clube. O jogador também recebeu elogios do auxiliar de Sampaoli, Diogo Alves, que destacou sua entrega e dedicação dentro de campo.
Melhores momentos: Atlético-MG fica no empate com o North e ainda não venceu no Mineiro
Atlético Mineiro
Auxiliar de Sampaoli analisa empate e pede compreensão com jovens do Atlético
Atlético Mineiro
Atlético-MG oficializa a contratação do atacante Alan Minda
Atlético Mineiro
– A gente hoje queria um resultado positivo para deixar eles mais felizes (torcida), mas infelizmente não aconteceu. Mas o mais importante também é não perder, somar pontos é o mais importante. A gente sabe da dificuldade que é jogar no interior com um campo ruim, mas a gente sempre tem que se adaptar o mais rápido do possível para competir – analisou Rony
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Questionado sobre possíveis propostas para deixar o Galo e se fica no Atlético, o jogador respondeu:
– Acredito que sim (ficar), eu não sei o que pode acontecer, mas enquanto eu estiver vestindo essa camisa eu estou honrando com todas as minhas forças – afirmou o atacante.
Durante a coletiva, Diogo Alves foi questionado sobre Rony e o misto de carinho e críticas que o jogador recebe da torcida. O auxiliar respondeu de forma direta, elogiando o desempenho e a dedicação do camisa 33:
– O Rony deveria receber carinho sempre, porque é um atleta extremamente profissional ao longo da sua carreira. A gente não está falando só de Atlético Mineiro, a gente está falando de Palmeiras, a gente de Japão, de Atlético paranaense.
– Eu acho que é um jogador que merece muito respeito do torcedor, porque ele entrega exatamente a paixão e o amor pelo futebol, pela instituição, pelo clube, que o torcedor sempre tem na arquibancada. Fico contente que a torcida do interior o valorize e espero que a partir de hoje a gente tenha uma maior aceitação, maior carinho para esse menino, porque esse menino é fora da curva.
- Matéria
- Mais Notícias